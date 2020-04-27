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Совещание Владимира Путина с МЧС и главами регионов 27 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция

27 апреля 2020, 13:35  •  63 • В России

Президент России Владимир Путин сегодня, 27 апреля, проведёт совещание с МЧС и главами нескольких регионов. Встреча будет посвящена проблеме пожаров и паводков на территории страны.

В совещании примут участие руководители Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Амурской областей.

- Сегодня президент в режиме видеоконференции будет заниматься вопросами паводков, пожаров в субъектах Российской Федерации, - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что на совещании будет озвучен "профильный доклад главы МЧС Евгения Зиничева".

Песков сообщил также, что на встречу пригласили вице-премьера - полномочного представителя президента в Дальневосточном округе Юрия Трутнева, министра финансов Антона Силуанова, вице-премьера Марата Хуснуллина, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, министра транспорта Евгения Дитриха, министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, а также министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.

Сейчас площадь лесных пожаров составляет более 43 тысяч гектар, а особый противопожарный режим введён в 51 субъекте России.

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