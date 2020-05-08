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Совещание Владимира Путина по транспорту и авиации 7 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

08 мая 2020, 08:35  •  66 • В России

Российский президент Владимир Путин 7 мая 2020 года провел совещание по ситуации в сфере транспорта и авиации во время пандемии коронавируса на территории государства. О планах провести переговоры глава страны заявил еще во время вчерашней видео-конференции с российским правительством. KP.RU ведет видеотрансляцию мероприятия.

В настоящее время президент России находится в государственной резиденции Ново-Огарево. Участники встречи обсудили транспортные вопросы в не простой эпидемиологической и экономической ситуации. Президент предложил расширить перечень отраслей, пострадавших от коронавируса, добавив внутренний водный транспорт и международные перевозки.

На вчерашнем совещании с кабинетом министров Владимир Путин обсудил поэтапный выход из режима ограничений начиная с 12 мая, отметив, что необходимо иметь четкий план по выходу из самоизоляции для регионов страны. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила три этапа по снятию ограничений, которые будут способствовать эффективной борьбе с пандемией и поддержку граждан и предприятий страны.

Совещание Владимира Путина по транспорту и авиации 7 мая 2020: прямая онлайн-трансляция.В последние недели у президента России была целая серия встреч, на которых рассматривалось положение дел в различных отраслях

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