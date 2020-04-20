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Совещание Владимира Путина по ситуации с коронавирусом 20 апреля: онлайн-трансляция
20 апреля 2020, 13:35 • 95 • В России
Президент Владимир Путин проведет 20 апреля совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в России. На повестке дня эффективность мер борьбы с коронавирусом.
В России до конца апреля действует режим самоизоляции. В отдельных регионах усилили меры борьбы с заболеванием - введен пропускной режим, приостановлена работа предприятий за исключением социально значимых. Насколько принятые меры действенны, в Кремле планировали оценить на этой неделе. От этого зависит принятие новых мер.
Совещание пройдет вновь в видеоформате. На связь с президентом выйдут вице-премьера Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин, а также руководители ведущих больниц, где спасают жизни зараженных коронавирусом. Как сообщает ТАСС, запланировано выступление вирусологов и инфекционистов.
Время начала совещания пока не известно. Сайт kp.ru будет вести онлайн-трансляцию совещания Владимира Путина.
Ранее президент провел совещание по поддержке бизнеса и строительной отрасли. Он предложил расширить список отраслей, пострадавших от пандемии, инициировал новый кредитный продукт для бизнеса, отсрочку от уплаты налогов и страховых взносов, одобрил введение ипотеки в 6,5 процентов для покупки нового жилья.
Путин обсуждает с врачами коронавирус.Владимир Путин проводит совещание с экспертами по коронавирусу - инфекционистами и вирусологами
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