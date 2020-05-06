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Совещание Владимира Путина по коронавирусу 6 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

06 мая 2020, 08:35  •  80 • В России

Президент России Владимир Путин 6 мая 2020 года в режиме видеоконференции проведет совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации, на котором будут обсуждаться реализация принятых решений в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию совещания.

Ранее российский лидер поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений с учетом эпидемиологической обстановки в стране, начиная с 12 мая, подчеркнув, что по каждому региону решение должно приниматься отдельно.

Напомним, президент уже несколько раз обращался к россиянам в связи с распространением коронавируса. Владимир Путин объявил нерабочей сначала последнюю неделю марта, затем - весь апрель, выступил с предложениями по поддержке россиян, а также бизнеса. На прошедшем 28 апреля совещании с губернаторами президент объявил о продлении нерабочих дней в стране до 11 мая.

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