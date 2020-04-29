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Совещание Владимира Путина по коронавирусу 28 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
29 апреля 2020, 14:35 • 60 • В России
Президент России Владимир Путин сегодня, 28 апреля 2020, провел совещание с губернаторами. Оно посвящено борьбе с коронавирусом и прошло в формате видеоконференции.
Главы регионов представили отчет о проделанной работе и принятых мерах. На совещании также выступили глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минздрава Михаил Мурашко.
На совещании президент объявил о продлении нерабочих дней в стране до 11 мая. Президент также поручил правительству подготовить последовательность шагов для поэтапного выхода из режима ограничений с 12 мая, подчеркнув, что по каждому региону решение должно приниматься отдельно.
- Когда по стране в целом пик будет преодолен, в отдельных регионах ситуация может оставаться напряженной. Нельзя говорить об одномоментном снятии ограничений, - отметил Владимир Путин.
Напомним, вчера, 27 апреля, президент провёл совещание с главами нескольких регионов и МЧС по вопросу пожаров и паводков на территории России. Путин поручил оперативнее устранять последствия природных пожаров и паводков.
8 апреля Путин также в формате видеоконференции провёл совещание с губернаторами по вопросу противодействия распространению коронавируса. Президент дал несколько поручений, касающихся выплат врачам и поддержки бизнеса, а сроком их выполнения было назначено 28 апреля.
Распространение коронавируса в мире: Хроника.
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