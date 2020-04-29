Совещание Владимира Путина по коронавирусу 28 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин сегодня, 28 апреля 2020, провел совещание с губернаторами. Оно посвящено борьбе с коронавирусом и прошло в формате видеоконференции.

Главы регионов представили отчет о проделанной работе и принятых мерах. На совещании также выступили глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минздрава Михаил Мурашко.

На совещании президент объявил о продлении нерабочих дней в стране до 11 мая. Президент также поручил правительству подготовить последовательность шагов для поэтапного выхода из режима ограничений с 12 мая, подчеркнув, что по каждому региону решение должно приниматься отдельно.

- Когда по стране в целом пик будет преодолен, в отдельных регионах ситуация может оставаться напряженной. Нельзя говорить об одномоментном снятии ограничений, - отметил Владимир Путин.

Напомним, вчера, 27 апреля, президент провёл совещание с главами нескольких регионов и МЧС по вопросу пожаров и паводков на территории России. Путин поручил оперативнее устранять последствия природных пожаров и паводков.

8 апреля Путин также в формате видеоконференции провёл совещание с губернаторами по вопросу противодействия распространению коронавируса. Президент дал несколько поручений, касающихся выплат врачам и поддержки бизнеса, а сроком их выполнения было назначено 28 апреля.