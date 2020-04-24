Совещание Путина с правительством и регионами: Конкретные решения

Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством и регионами по вопросам развития автомобильной промышленности в условиях "коронакризиса". Глава государства дал ряд важных указаний, связанных с развитием сферы.

Прежде всего, Путин дал министрам и руководителям регионов поручение принимать взвешенные решения по возобновлению работы предприятий, учитывать эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом. Также глава страны дал задание направить на закупку машин скорой помощи 5 миллиардов рублей. Другим конкретным решением было выделить 2,5 миллиарда рублей на лизинг для компаний каршеринга.

При этом Путин строго предупредил чиновников, чтобы они приобретали только технику, необходимую для работы, а не лимузины для отдыха. Кроме того, президент велел отдавать предпочтение отечественным автомобилям.