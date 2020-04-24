|
Совещание Путина с правительством и регионами: Конкретные решения
24 апреля 2020, 21:10 • 13 • Политика
На совещании по вопросам развития автопрома президент России Владимир Путин дал правительству и регионам ряд важных поручений по работе предприятий и закупке техники.
Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством и регионами по вопросам развития автомобильной промышленности в условиях "коронакризиса". Глава государства дал ряд важных указаний, связанных с развитием сферы.
Прежде всего, Путин дал министрам и руководителям регионов поручение принимать взвешенные решения по возобновлению работы предприятий, учитывать эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом. Также глава страны дал задание направить на закупку машин скорой помощи 5 миллиардов рублей. Другим конкретным решением было выделить 2,5 миллиарда рублей на лизинг для компаний каршеринга.
При этом Путин строго предупредил чиновников, чтобы они приобретали только технику, необходимую для работы, а не лимузины для отдыха. Кроме того, президент велел отдавать предпочтение отечественным автомобилям.
13
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 апреля 2020, 13:10
|
21 апреля 2020, 09:10
|
22 апреля 2020, 16:35
|
20 апреля 2020, 03:10
|
22 апреля 2020, 01:10
|
21 апреля 2020, 05:10
|
20 апреля 2020, 01:10