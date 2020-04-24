Совещание Путина с членами Совбеза 24 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 апреля, проводит совещание с руководителями национальных автоконцернов - "АвтоВАЗа", "Группы ГАЗ", "Камаза" и Sollers. На встрече стороны обсуждают состояние дел в российском автопроме, а также поддержку отрасли.

Также на 24 апреля запланировано совещание с членами Совета Безопасности России в формате телеконференции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил ранее, что совещание с Советом безопасности - очередное из серии мероприятий, которые Путин проводит на регулярной основе.

Напомним, 23 апреля президент провёл совещание с главами российских банков, на котором обсудил меры, которые помогут компаниям и предпринимателям, пострадавшим от коронавируса.

20 апреля президент обсудил с экспертами санитарно-эпидемиологическую обстановку в России.

15 апреля Путин провёл совещание с членами российского правительства, его главной темой стало развитие радиоэлектронной промышленности в 2020 году и в долгосрочной перспективе. Но перед этим глава государства сделал заявление по текущей повестке для россиян.

13 апреля Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса.

Путин проводит совещание с Совбезом: прямая трансляция.Президент России общается с членами Совета безопасности в режиме видеоконференции

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