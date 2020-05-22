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Совещание Путина по ситуации с коронавирусом 22 мая 2020: прямая онлайн-трансляция
22 мая 2020, 14:20 • 106 • В России
Российский президент Владимир Путин в пятницу, 22 мая, проведет совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Путин обсуждает повестку дня с Советом безопасности.
Глава государства обсудит с участниками совещания основные вопросы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, особенности поддержки экономики государства, предприятий и граждан в условиях пандемии.
Суточный прирост новых зараженных коронавирусом на территории страны постепенно снижается: уже седьмой день подряд медики фиксируют в России менее 10 тысяч новых инфицированных.
Сегодня депутаты российской Государственной думы приняли законы о неотложных мерах поддержки экономики в условиях эпидемии коронавируса. Пакет документов включил в себя мероприятия для поддержки тех, кто потерял работу в период декретного отпуска, семей с детьми, самозанятых, предприятий малого и среднего бизнеса, перевозчиков и пассажиров.
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