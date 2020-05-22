Совещание Путина по ситуации с коронавирусом 22 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

Российский президент Владимир Путин в пятницу, 22 мая, проведет совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Путин обсуждает повестку дня с Советом безопасности.

Глава государства обсудит с участниками совещания основные вопросы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, особенности поддержки экономики государства, предприятий и граждан в условиях пандемии.

Суточный прирост новых зараженных коронавирусом на территории страны постепенно снижается: уже седьмой день подряд медики фиксируют в России менее 10 тысяч новых инфицированных.

Сегодня депутаты российской Государственной думы приняли законы о неотложных мерах поддержки экономики в условиях эпидемии коронавируса. Пакет документов включил в себя мероприятия для поддержки тех, кто потерял работу в период декретного отпуска, семей с детьми, самозанятых, предприятий малого и среднего бизнеса, перевозчиков и пассажиров.