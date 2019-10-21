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Совершивший самый долгий беспосадочный перелет лайнер опоздал в Сидней на 37 минут
21 октября 2019, 00:24 • 7 • В мире
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом. Примечательно, что преодолевшее огромное расстояние судно прибыло в конечный пункт с опозданием в 37 минут.
Самолет Boeing 787-9 Dreamliner австралийской авиакомпании Qantas побил рекорд по длительности беспосадочного полета. Лайнер, вылетевший по маршруту Нью-Йорк - Сидней, преодолел 16 тысяч 309 километров.
Время, проведенное пассажирами в полете, составило 19 часов 14 минут. Примечательно, что борт опоздал в конечный пункт на 37 минут, передает РИА "Новости".
Отмечается, что в ходе перелета, в котором приняли участие 49 пассажиров и члены экипажа, было проведено ряд исследований.
В частности, передает ТАСС, у пилотов измерили мозговую активность и скорость реакции, а пассажиры должны были выполнить ряд физических упражнений.
"Исследования помогут в будущем составить список кандидатов в члены экипажа и разработать нормативы обслуживания клиентов на сверхдальних рейсах", - говорится в сообщении Qantas.
Планируется, что к декабрю авиакомпания сможет точно рассчитать экономическую целесообразность маршрутов и принять окончательное решение о запуске рейсов проекта Sunrise.
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