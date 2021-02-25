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Совершившему "страшное преступление" эксперту грозит 15 лет украинской тюрьмы

25 февраля 2021, 11:20  •  94 • Политика
По данным журналистки Юлии Витязевой, арестованный на Украине военно-политический эксперт Юрий Дудкин может оказаться на долгое время в тюрьме. По её словам, "страшное преступление" эксперта может грозить ему 15 годами украинской тюрьмы.
Как сообщает ИА "Новороссия" со ссылкой на журналистку, Юрий Дудкин арестован на Украине по статье о государственной измене. Формальным поводом к аресту, по словам Витязевой, послужил пост в Facebook с поздравлением президента России Владимира Путина с 23 февраля. В реальности же, считает Витязева, причиной его ареста стало участие эксперта в эфирах трёх закрытых президентом Украины Владимиром Зеленским телеканалов: "112 Украина", Newsone и ZIK.
"На самом деле "страшное преступление", которое совершил Дудкин, - появление в эфирах запрещённых решением Зеленского телеканалов", - написала она.
Журналистка отметила, что ситуация сложилась патовая: с одной стороны, необходимо максимальное привлечение внимания западных правозащитных организаций к неправомерному аресту, с другой же стороны - повышенное внимание российских СМИ к персоне Дудкина может стать отягчающим фактором как "доказательство" его госизмены.
По мнению Витязевой, единственным выходом из этой ситуации может стать только обмен.
"Но когда он случится и случится ли вообще - неизвестно. Потому ещё один русский человек в ближайшей перспективе обречён на мучения и несправедливость", - пишет Витязева.

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