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«Совершенствуются методы и практика»: в Кремле оценили рост числа уголовных дел о коррупции

08 декабря 2020, 16:50  •  30 • В России
Рост числа уголовных дел по коррупционным преступлениям связан с совершенствованием методов и получением опыта сотрудниками правоохранительных ведомств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что в 2020 году на 4% больше уголовных производств по коррупционным преступлениям, чем в 2019-м, — в общей сложности их количество составило 15 861. При этом коррупционеры возместили государству и потерпевшим почти 80% причинённого ущерба от своих действий.
 
РИА Новости © Максим Блинов
 

Увеличение числа уголовных дел по коррупционным преступлениям стало следствием планомерной работы на этом направлении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В администрации работает антикоррупционная комиссия. Мы много раз говорили, что это последовательная работа, это не какая-то разовая кампания. Эта работа даёт свои результаты. Совершенствуются методы, получают дополнительный опыт ведомства, которые работают на этой стезе. Соответственно, результат даёт о себе знать», — пояснил Песков.

По его словам, эффективность борьбы с коррупцией объясняется именно тем, что «практика совершенствуется».

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщил, что в 2020 году расследовано более 15,8 тыс. коррупционных преступлений в отношении свыше 7,4 тыс. обвиняемых.

По его словам, возбуждено на 4% подобных уголовных дел больше, чем в 2019 году. Бастрыкин также назвал коррупционные преступления транснациональной проблемой, которая снижает доверие к власти и инвестиционную привлекательность государства, что в свою очередь, в целом замедляет социально-экономическое развитие страны.

Руководитель СК заметил, что сотрудники ведомства расширяют свой опыт и арсенал мер в борьбе с коррупцией и отмыванием денег благодаря участию в международных конференциях на эту тему. Речь, в частности, идёт о мероприятиях Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ), евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и ОБСЕ.

Между тем в 2020 году по коррупционным преступлениям удалось возместить свыше 2 млрд рублей.

«В ходе следствия возмещён ущерб более чем на 2,3 миллиарда рублей и наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 8 миллиардов 137 миллионов рублей», — заявил Бастрыкин.

По его словам, сумма добровольно возмещённого, изъятого и арестованного имущества почти на 80% покрывает размер причинённого ущерба со стороны коррупционеров. Председатель СК также отметил, что за последние девять лет преступники возместили государству и потерпевшим почти 34 млрд рублей.

Помимо этого, Бастрыкин сообщил, что с 2011 года перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях предстали более 5,7 тыс. высокопоставленных чиновников (лица, обладающие особым правовым статусом).

В качестве примера он привёл уголовное дело, возбужденное против главы администрации Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова. Чиновник в период 2018-2019 годов, по данным следствия, получил от предпринимателей взятки в размере свыше 30 млн рублей. Его задержали с поличным.

«Вину он, кстати, так и не признал, но у следствия и без этого собрано достаточно доказательств», — подчеркнул Бастрыкин. 

  • Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

К тому же, он рассказал об итогах расследования махинаций при строительстве стадиона «Газпром Арена», на котором выступает петербургский футбольный клуб «Зенит». Так, по его словам, в ходе поставок систем видеонаблюдений было выявлено хищение на сумму около 180 млн рублей.

«В настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов, среди которых предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз. Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге», — сообщил глава СК.

9 декабря, начиная с 2004 года, отмечается международный день борьбы с коррупцией, провозглашённый Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 2003 году была подписана Конвенция ООН против коррупции.

Как отметил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, российское общество, совершенно очевидно, заинтересовано в пресечении коррупционных преступлений.

«Сама по себе статистика радует, она позитивная. Но я думаю, что и сам Бастрыкин прекрасно понимает, что далеко не все ресурсы и резервы борьбы с коррупцией использованы», — заявил собеседник RT.

По его словам, необходимо искоренять саму возможность совершения коррупционных преступлений.

«Это одна из задач, необходимость решения которых закладывается в реформы госуправления, повышения его качества и его цифровизации. Государственные услуги в цифровом формате, естественно, снижают коррупционные риски», — подчеркнул эксперт.

Президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов также подчеркнул, что задачей государства является искоренение коррупции и понижение её уровня латентности.

«Здесь надо отметить два обстоятельства. Повышение активности правоохранительных органов в борьбе с коррупцией — это безусловная реакция на запрос общества. Наши граждане привыкли к тому, что сегодня госструктуры решают их вопросы без дополнительных подношений и поэтому стали чаще заявлять о вымогательстве взяток вместо того, чтобы платить. Но ущерб от коррупции не компенсируется взысканными деньгами. Коррупция — это сочетание целого ряда факторов: это и неэффективность управления, и сама возможность злоупотребления, и другие», — цитирует его РИА Новости.

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