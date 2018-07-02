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«Совершенствование мер»: Путин утвердил национальный план противодействия коррупции
02 июля 2018, 17:39 • 43 • В России
Президент России Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018—2020 годы. Это уже шестой подобный документ, первый был принят в 2008 году. В новом плане акцент сделан на просвещении, прозрачности и борьбе с конфликтами интересов. Эксперты подчёркивают, что переход к таким мерам свидетельствует о том, что «система начала работать» и выбранная десять лет назад стратегия показала свою эффективность.
Президент РФ Владимир Путин РИА Новости
Президент России Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018—2020 годы. Соответствующий указ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Счётной палате, Центральному банку и Центральной избирательной комиссии рекомендовано обеспечить реализацию нацплана путём совершенствования законодательства. Совет Федерации и Государственная дума разработают меры ответственности сенаторов и депутатов в сфере конфликта интересов. Верховный суд представит предложение по наказанию судей, разбирающих дела, в которых также присутствует конфликт интересов.
Генеральной прокуратуре предписано докладывать о результатах проверок непосредственно Путину каждый год до 1 марта. Генпрокуратура также начнёт вести реестр компаний, попадавшихся на коррупционных схемах.
Ещё один блок поправок должен быть представлен до 1 февраля 2019 года. В нём пропишут освобождение юридических и физических лиц от ответственности, если законы были нарушены вынужденно или с целью изобличить коррупционера.
В качестве профилактических мер предполагается грантовая поддержка исследовательских и просветительских проектов некоммерческих организаций. В свою очередь, Министерство культуры России должно будет привлечь «специалистов в области рекламы, СМИ и общественных связей» для повышения эффективности антикоррупционной социальной рекламы.
«Система начала работать»
Как и нынешний план, предыдущие были тщательно продуманы и при их формировании и подготовке были использованы механизмы привлечения экспертного сообщества. Но принятый в пятницу документ всё же наиболее проработан, отмечает в беседе с RT председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
«Ситуация изменилась. Мы должны были достаточно быстро и активно менять законодательство. Было меньше сделано в предыдущие два плана, потому что они были рассчитаны на два года, нужна была динамика. Сейчас ситуация другая, принято очень много нормативных актов, система начала выстраиваться, в том числе и система контроля за исполнением национального плана и антикоррупционного законодательства, система ответственности должностных лиц», — пояснил эксперт.
Одним из важных новшеств Кабанов называет наличие «особой точки», заключающейся в повышенном внимании к бюджетным средствам, а именно к их контролю.
При этом эксперт отметил важность личной ответственности руководителей, претворяющих в жизнь такой план, чтобы он не остался реализован «формально».
Отдельное место в реализации плана занимают правоприменители, подчёркивает зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
«Трудно переоценить роль правоприменителя, который реализует те требования, что закладываются в плане и вытекают из всех норм и законодательных актов, разрабатываемых в органах власти», — поясняет он в беседе с RT.
Оценивая документ в целом, депутат подчёркивает важность в нём слова «совершенствование».
«Один из ключевых терминов — совершенствование тех механизмов, которые есть. А вот дальше ориентир на тонкую настройку пробелов в антикоррупционном законодательстве», — заключил Выборный.
Напомним, национальные планы по борьбе с коррупцией принимаются президентом России с 2008 года. До 2018 года каждый документ составлялся на два года. Нынешний план уже шестой, и впервые он выполнен с расчётом на три года.
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