«Совершенствование мер»: Путин утвердил национальный план противодействия коррупции

Президент России Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018—2020 годы. Это уже шестой подобный документ, первый был принят в 2008 году. В новом плане акцент сделан на просвещении, прозрачности и борьбе с конфликтами интересов. Эксперты подчёркивают, что переход к таким мерам свидетельствует о том, что «система начала работать» и выбранная десять лет назад стратегия показала свою эффективность.

Президент России Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018—2020 годы. Соответствующий указ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Счётной палате, Центральному банку и Центральной избирательной комиссии рекомендовано обеспечить реализацию нацплана путём совершенствования законодательства. Совет Федерации и Государственная дума разработают меры ответственности сенаторов и депутатов в сфере конфликта интересов. Верховный суд представит предложение по наказанию судей, разбирающих дела, в которых также присутствует конфликт интересов.

Генеральной прокуратуре предписано докладывать о результатах проверок непосредственно Путину каждый год до 1 марта. Генпрокуратура также начнёт вести реестр компаний, попадавшихся на коррупционных схемах.

Ещё один блок поправок должен быть представлен до 1 февраля 2019 года. В нём пропишут освобождение юридических и физических лиц от ответственности, если законы были нарушены вынужденно или с целью изобличить коррупционера.

В качестве профилактических мер предполагается грантовая поддержка исследовательских и просветительских проектов некоммерческих организаций. В свою очередь, Министерство культуры России должно будет привлечь «специалистов в области рекламы, СМИ и общественных связей» для повышения эффективности антикоррупционной социальной рекламы.

«Система начала работать»

Как и нынешний план, предыдущие были тщательно продуманы и при их формировании и подготовке были использованы механизмы привлечения экспертного сообщества. Но принятый в пятницу документ всё же наиболее проработан, отмечает в беседе с RT председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

«Ситуация изменилась. Мы должны были достаточно быстро и активно менять законодательство. Было меньше сделано в предыдущие два плана, потому что они были рассчитаны на два года, нужна была динамика. Сейчас ситуация другая, принято очень много нормативных актов, система начала выстраиваться, в том числе и система контроля за исполнением национального плана и антикоррупционного законодательства, система ответственности должностных лиц», — пояснил эксперт.

Одним из важных новшеств Кабанов называет наличие «особой точки», заключающейся в повышенном внимании к бюджетным средствам, а именно к их контролю.

«В каждом национальном плане мы видим особенности, точки особого внимания. У нас было строительство, было дорожное строительство, конфликт интересов. Появление особых точек связано с более подробным изучением коррупционных практик в этой сфере, с подготовкой и изменением законодательной базы. Возможно ужесточение законодательной базы. Ужесточение системы контроля. То есть сейчас мы видим, что у нас параллельно начинает развиваться контрольная функция Счётной палаты», — поясняет Кабанов.

При этом эксперт отметил важность личной ответственности руководителей, претворяющих в жизнь такой план, чтобы он не остался реализован «формально».

Отдельное место в реализации плана занимают правоприменители, подчёркивает зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Трудно переоценить роль правоприменителя, который реализует те требования, что закладываются в плане и вытекают из всех норм и законодательных актов, разрабатываемых в органах власти», — поясняет он в беседе с RT.

Оценивая документ в целом, депутат подчёркивает важность в нём слова «совершенствование».

«Один из ключевых терминов — совершенствование тех механизмов, которые есть. А вот дальше ориентир на тонкую настройку пробелов в антикоррупционном законодательстве», — заключил Выборный.

Напомним, национальные планы по борьбе с коррупцией принимаются президентом России с 2008 года. До 2018 года каждый документ составлялся на два года. Нынешний план уже шестой, и впервые он выполнен с расчётом на три года.