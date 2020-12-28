Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
"Это вам за пацанов!": Названы две причины провала эвакуации лётчика Ф...
Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа
Главная / Украина

«Совершенно серьёзно»: летом Киеву продиктуют решение по Донбассу – офицер СБУ

28 декабря 2020, 23:40  •  183 • Украина

К середине следующего года мировые лидеры могут договориться между собой о разрешении конфликта на Донбассе и поставить Украину перед фактом необходимости выполнения их решений.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

По мнению эксперта, это связано с тем, что с украинской стороной в переговорной группе по Донбассу никто всерьез не общается.

«К большому сожалению, я анализирую ситуацию. Как бы не пришло такое время, когда где-то к середине следующего года так называемые Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон договорятся с Российской Федерацией и нам выдвинут определенные условия.

Нам позвонит посол Штатов, посол с улицы Сикорского на Банковую и скажет, что необходимо делать. Уже Украина, перестав быть «незалежной» страной, будет выполнять команды внешнего управления. Я это говорю совершенно серьезно.

Для того, чтобы такого не было, необходимо полностью поменять команду, которая есть в Трехсторонней контактной группе, за исключением первого президента Кравчука, с которым российская сторона разговаривает.

С теми людьми, я просто фамилии не буду называть, вы все их знаете, это люди, которые вообще не имеют никакого представления, что там реально происходит, с ними российская сторона не разговаривает, нет никакого диалога», – заключил Стариков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



183
Источник
Похожие новости
28 декабря 2020, 18:10
"Украина на грани нового распада": Почему страхи Киева о бегстве Одессы реальны - политолог
28 декабря 2020, 16:20
ОПЗЖ ждет перезагрузка: партия делает ставку на президентство Медведчука
28 декабря 2020, 16:20
США намерены перезагрузить украинский силовой блок
28 декабря 2020, 18:10
Традиционные иллюзии «Запад нам поможет!» столь же традиционно разбились о «Союзники — сволочи!»
28 декабря 2020, 16:20
Майдан помешал Украине получить 50 миллиардов долларов от Китая
28 декабря 2020, 16:20
Дед Мороз был средством для прикрытия сталинских репрессий
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 декабря 2020, 11:30
Русские Су-35 зажали "убийцу" подлодок. Американцы признались, что запомнили трюк надолго
25 декабря 2020, 17:45
Американский морской пехотинец о русском десанте: "Гигантское разочарование..."
22 декабря 2020, 01:45
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый удар - по Вашингтону..."
25 декабря 2020, 21:25
Бежавший на Украину российский депутат вынужден был признать: "Путин был прав"
26 декабря 2020, 01:05
Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа
22 декабря 2020, 06:20
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя в телеэфире
26 декабря 2020, 01:05
Экономист разоблачил мировой план против России: "У нас есть единственный выход…"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.