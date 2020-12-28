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«Совершенно серьёзно»: летом Киеву продиктуют решение по Донбассу – офицер СБУ
28 декабря 2020, 23:40 • 183 • Украина
К середине следующего года мировые лидеры могут договориться между собой о разрешении конфликта на Донбассе и поставить Украину перед фактом необходимости выполнения их решений.
Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
По мнению эксперта, это связано с тем, что с украинской стороной в переговорной группе по Донбассу никто всерьез не общается.
«К большому сожалению, я анализирую ситуацию. Как бы не пришло такое время, когда где-то к середине следующего года так называемые Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон договорятся с Российской Федерацией и нам выдвинут определенные условия.
Нам позвонит посол Штатов, посол с улицы Сикорского на Банковую и скажет, что необходимо делать. Уже Украина, перестав быть «незалежной» страной, будет выполнять команды внешнего управления. Я это говорю совершенно серьезно.
Для того, чтобы такого не было, необходимо полностью поменять команду, которая есть в Трехсторонней контактной группе, за исключением первого президента Кравчука, с которым российская сторона разговаривает.
С теми людьми, я просто фамилии не буду называть, вы все их знаете, это люди, которые вообще не имеют никакого представления, что там реально происходит, с ними российская сторона не разговаривает, нет никакого диалога», – заключил Стариков.
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