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Совершенно секретно: США получили золото Рейха ещё до окончания войны

18 декабря 2020, 14:20  •  89 • Политика
СВР представила некогда совершенно секретные документы о действиях союзников и противников в годы Второй мировой войны. Так, стало известно, на какую часть русской земли рассчитывал Муссолини и когда США получили золото Рейха.
Служба внешней разведки России рассекретила донесения германской разведки в 1941 году. Как оказалось, большинство офицеров Германии полагали, что война с СССР приведёт к краху Третьего рейха по примеру наполеоновской армии.
"Старшина" сообщает про подавленность настроения в кругах немецкой буржуазии. Удручающее впечатление на эти круги произвела речь Гитлера в Рейхстаге, провозглашающая продолжение войны в 1942 году", - говорится в донесении.
На фоне подавленных настроений в немецкой элите было отдано поручение отрицать возможность войны с Советами. Общественное мнение пытались успокоить всеми силами. Тем не менее война, как мы понимаем, случилась. И, согласно рассекреченным материалам, территорию Советского Союза заранее поделили на куски, которые должны были отойти тем или иным союзникам нацистской Германии. Например, диктатор Бенито Муссолини рассчитывал получить юго-запад СССР. Речь шла о "специальных правах на установление итальянского протектората".
"Муссолини поднял этот вопрос перед Гитлером на последних встречах, но Гитлер уклонялся от прямого ответа", - говорится в донесении.
Обещания протектората Муссолини так и не получил. Гитлер отмечал, что ничего не может сказать до окончания кампании, в результате итальянский диктатор "обещал послать больше войск на Восточный фронт для того, чтобы иметь определенные притязания на территории".
Наконец, ещё один интересный момент. В конце войны против фашистской Германии американцы вывезли ценности из Рейха. Причём золотой запас американцам передал вице-директор рейхсбанка - "якобы специально командированный для этой цели из Берлина".
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