«Совершенно очевидные проблемы»: к каким последствиям могут привести протесты дальнобойщиков в Канаде

В Оттаве стартует масштабный антиправительственный митинг дальнобойщиков и сил, которые их поддерживают. По данным местных СМИ, ранее в столице был разбит временный лагерь манифестантов численностью 10 тыс. человек. Марш водителей грузовиков к Оттаве под лозунгом «Колонна свободы» стартовал 23 января. Дальнобойщики требуют отменить новый пакет антиковидных ограничительных мер, который предусматривает для невакцинированных 14-дневный карантин после возращения из США. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался отменять их и назвал митингующих «маргинальным меньшинством». Между тем, как полагают эксперты, такая позиция главы канадского правительства грозит обернуться серьёзным экономическим и политическим кризисом.

В субботу, 29 января, в столице Канады запланирована масштабная акция протеста дальнобойщиков, сообщают местные СМИ со ссылкой на организаторов демонстрации. Ожидается, что в Оттаве могут собраться десятки или даже сотни тысяч человек.

По информации The Globe and Mail, уже 28 января на Парламентском холме, где располагается законодательный орган, временный лагерь разбили 10 тыс. протестующих. Ранее в столичной полиции признали, что не имеют представления о том, сколько в действительности людей могут принять участие в демонстрациях.

Дальнобойщики двинулись к столице Канады 23 января под лозунгом «Колонна свободы» (Freedom Convoy 2022). Водители грузовиков требуют отменить вступивший в силу 15 января пакет антиковидных ограничительных мер.

Согласно новому распорядку, который утвердило правительство Канады, вернувшиеся из США невакцинированные дальнобойщики должны сдавать ПЦР-тесты и выдерживать 14-дневный карантин.

26 января в комментарии Toronto Sun представитель движения Бенджамин Дихтер заявил, что протяжённость «Колонны свободы» составляет 70 км. По предварительным оценкам, которые приводит издание, в акции принимают участие порядка 50 тыс. машин, в том числе прибывших из Соединённых Штатов.

«Надеется, что всё обойдётся»

Говоря об акции, аналитики обращают внимание, что на многочисленных кадрах, которые распространены в СМИ и соцсетях, канадских дальнобойщиков активно приветствуют местные жители.

Так, в интервью RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман не исключил, что протест водителей могут массово поддержать канадские граждане и американские дальнобойщики.

«На улицы Оттавы и других городов могут выйти люди, недовольные политикой правительства Джастина Трюдо. Также сложившейся ситуации не рады и дальнобойщики из северных штатов США. Американский бизнес тоже сильно страдает, и с высокой долей вероятности водители из Соединённых Штатов поддержат своих канадских коллег», — считает Фельдман.

26 января на специальном совещании столичного совета по вопросам полицейской службы начальник полиции Оттавы Питер Слоли констатировал, что «Колонна свободы» превратилась в массовое протестное движение, с которым нельзя не считаться.

«То, что началось как единичная акция или демонстрация посредством того, что стали называть «Колонной свободы», с участием транспортных средств со всей Канады, существенно изменилось в последние дни, а особенно в последние 24 часа», — сказал Слоли.

По его словам, полиция фиксирует рост числа «заинтересованных сторон», которые призывают граждан принять участие в антиправительственных демонстрациях в Оттаве.

В свою очередь, и. о. замначальника полиции Оттавы Триш Фергюсон заявил, что правоохранители города готовятся «к целому ряду потенциальных рисков». К их числу он отнёс выступления противников «Колонны свободы», «блокирование перекрёстков, вмешательство в работу критически важной инфраструктуры, незаконные и насильственные действия».

Сторонники протеста канадских дальнобойщиков

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Участники протестов говорят, что их акции носят исключительно мирный характер. Однако журналисты телерадиовещательной корпорации CBC на одной из демонстраций сторонников «Колонны свободы» в провинции Онтарио заметили флаг ультраправой организации Proud Boys, которая в феврале прошлого года была признана в стране террористической. Более того, некоторые митингующие якобы призывали осуществить «канадскую версию штурма Капитолия».

О росте агрессии и насильственного потенциала протеста сообщают и другие местные СМИ. Например, телеканал CTV опубликовал выдержки из электронного письма, которое было разослано канадским парламентариям. В нём говорилось, что злоумышленники пытаются выяснить личные данные и адреса законодателей.

«Дальнобойщики известны тем, что не брезгуют силовыми методами борьбы. К тому же многие из них утомлены бесконечными коронавирусными ограничениями, часть уже лишилась источника доходов. Сложно предсказать развитие обстановки, но по меньшей мере столкновения с представителями правоохранительных органов — это вполне реалистичный сценарий», — рассуждает Фельдман.

Как он полагает, дополнительным раздражающим фактором в ситуации с «Колонной свободы» стала позиция премьер-министра, который в резкой форме отказался идти на уступки дальнобойщикам. Выступая перед журналистами 26 января, Джастин Трюдо назвал протестующих «маргинальным меньшинством».

«Маргинальное меньшинство людей, движущихся к Оттаве, выражая свои неприемлемые взгляды, не представляет позиции канадцев, которые поддерживали друг друга, которые знают, что следование науке и готовность защитить друг друга — лучший способ и дальше гарантировать наши свободы, наши права, наши ценности как страны», — сказал Трюдо.

В беседе с RT президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов отметил, что Трюдо напрасно недооценивает масштаб протестного движения.

«На мой взгляд, Трюдо надеется, что всё обойдётся, хотя в том, что происходит, есть и его вина. У него хорошие отношения с Джо Байденом, и он решил синхронизировать антиковидную политику с Соединёнными Штатами, где сейчас вводятся очень жёсткие ограничительные меры», — говорит Абзалов.

«Прилавки могут опустеть»

Эксперты не исключают, что протесты в Канаде могут привести к негативным социально-экономическим последствиям, которые, в свою очередь, окажут влияние на политическую ситуацию в стране.

По данным Канадского альянса грузоперевозок, границу с Соединёнными Штатами регулярно пересекают около 160 тыс. водителей. В связи с новыми ограничениями с рейсов могут быть сняты до 32 тыс. человек. При этом дефицит дальнобойщиков в отрасли ещё до принятия новых правил оценивался альянсом в 18 тыс. человек.

Акция «Колонна свободы»

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Как сообщает Reuters, автомобильные грузоперевозки имеют огромное значение для обеспечения бесперебойной транспортировки товаров через американо-канадскую границу. Более двух третей грузооборота между двумя странами осуществляется именно за счёт дальнобойщиков.

Агентство отмечает, что тяжёлая ситуация в секторе автомобильных грузоперевозок Канады может привести к росту цен на топливо и послужить драйвером дальнейшего роста инфляции, которая и без того побила в стране 30-летний максимум, достигнув в декабре прошлого года отметки в 4,8%.

Несмотря на негативные явления в отрасли и возможные отрицательные последствия для всей экономики в целом, Канадский альянс грузоперевозок не поддержал участников «Колонны свободы». Зато солидарность с ними выразили канадские консерваторы, которые не согласны с политикой властей в области вакцинации.

«Самая большая опасность этой ситуации с дальнобойщиками в том, что прилавки канадских магазинов могут стремительно опустеть. Фактически это будет означать наступление серьёзного социально-экономического кризиса, который может перерасти в массовые антиправительственные политические волнения, вплоть до отставки действующего правительства», — говорит Фельдман.

Стоит отметить, в своём выступлении Трюдо заявил, что нехватка товаров в канадских магазинах — следствие сбоя в глобальной цепочке поставок, вызванного пандемией COVID-19, а не протестов дальнобойщиков.

«Заявления Трюдо не очень похожи на слова лидера государства, занимающего ведущие места в международных рейтингах экономического развития. Он отрицает совершенно очевидные проблемы и не желает признавать, что правительство перестаралось с ограничительными мерами, которые становятся выстрелом в ногу собственной экономике», — говорит Фельдман.

По мнению Дмитрия Абзалова, Трюдо отказывается признавать неразумность нового пакета ограничительных мер, опасаясь, что этим воспользуются консерваторы. Также, как считает эксперт, премьер-министр Канады не хочет портить отношения с Байденом, который является сторонником жёстких антиковидных решений.

«Игнорировать растущее протестное движение невозможно. Но в этой ситуации Трюдо, видимо, рассчитывает пересидеть, не идти на уступки, дождаться того, что оно пойдёт на спад. Канадский премьер опасается показывать слабость перед своими сторонниками и тем более перед противниками из консервативного лагеря», — подчеркнул Абзалов.