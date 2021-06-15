«Совершенно ничтожное решение»: в Крыму отреагировали на планы Киева отменить особую экономическую зону на полуострове

Намерение властей Украины отменить свободную экономическую зону (СЭЗ) «Крым» не имеет никакой юридической силы, заявил крымский сенатор Сергей Цеков. В свою очередь, депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек назвал украинскую законодательную инициативу «пылью в глаза» и попыткой Киева обратить на себя внимание Запада. Ранее стало известно, что в украинский парламент внесён законопроект, отменяющий созданную в 2014 году СЭЗ «Крым», поскольку она «устарела».

Разработка депутатами Верховной рады законопроекта, направленного на отмену свободной экономической зоны «Крым», не приведёт ни к каким юридическим последствиям для жителей полуострова. Об этом заявил RT член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

«Совершенно ничтожное по своим юридическим последствиям решение. Они таким образом демонстрируют, что они продолжают заниматься Крымом. Наверное, они таким решением хотят наказать тех крымчан, которые были гражданами Украины, которые сегодня проживают в Крыму и которые выражают полное согласие с тем, что Крым находится в составе России», — сказал Цеков.

По его словам, таким образом власти Киева накажут собственных граждан, «которые живут на Украине, но ведут экономическую деятельность в Крыму».

«Своих они наказать могут подобными решениями. Это ведь дополнительные налоги. Хотя, как я понимаю, никаких особых последствий это решение нести не будет, даже если и будет принято. Пока это только законопроект», — добавил сенатор.

Ранее украинский портал Obozrevatel сообщил, что на Украине планируют отменить свободную экономическую зону «Крым», созданную в 2014 году. Отмечается, что документ ещё разрабатывается в украинском парламенте, но принять его намереваются до саммита «Крымской платформы», намеченного на август.

«Общий подход к созданию на временно оккупированной территории Украины свободной экономической зоны уже устарел, он не соответствует ситуации длительной оккупации. Поэтому назрела насущная необходимость в отмене закона Украины «О создании свободной экономической зоны «Крым» и «Об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины», часть норм которого потеряла актуальность», — говорится в пояснительной записке.

Заседание пленарной сессии Верховной рады Украины

РИА Новости

Напомним, что Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

При этом российские официальные лица неоднократно указывали, что вопрос Крыма закрыт — это субъект РФ.

«Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность — ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения», — подчёркивал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Киев в рамках проекта «Крымская платформа» намерен обсуждать планы по «деоккупации Крыма». Впервые об этом формате стало известно в июне 2020 года. Как указывал Владимир Зеленский, Киев «объединяет мир» на базе «Крымской платформы», чтобы «вернуть Украине украинское». Изначально планировалось, что саммит пройдёт 26 февраля 2021 года, в учреждённый Зеленским так называемый «День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя». Однако было принято решение о переносе мероприятия на 23 августа, приурочив его таким образом ко Дню независимости Украины (24 августа).

«Пыль в глаза»

Как считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, украинская законодательная инициатива направлена на то, чтобы каким-либо образом войти в повестку мировых новостей в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Толку не было и при так называемой свободной украинской экономической зоне в Крыму, не будет толку и после её ликвидации. С марта 2014 года ни рубля в свой бюджет Украина от полуострова не получала и не будет получать. Это всё — пыль в глаза, сигнал западному миру о якобы каком-то контроле над жизнью полуострова, попытка обратить на себя внимание: «Смотрите, как мы жёстко действуем, с нами надо считаться», — заявил собеседник RT.

Крымский сенатор Ольга Ковитиди, в свою очередь, отметила, что украинский законопроект не будет нести никаких правовых последствий и жители Крыма никак не ощутят его действие. По её словам, документ будет бесполезен и для рядовых жителей Украины, передает газета «Известия».

«Я понимала бы, если бы на межправительственном уровне были бы приняты преференции, в соответствии с которыми многочисленным жителям Украины, которые приезжают в Крым для отдыха, были бы созданы какие-то дополнительные инструменты поощрения. Но какой смысл принимать законопроект, который будет нерабочим?» — задалась вопросом сенатор.