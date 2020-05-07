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Совершенно не секретно. Центральная референс-лаборатория помогает бороться с Сovid-19

07 мая 2020, 18:35  •  33 • В России

Ведь очевидно, что если для чего и создавались такие биолаборатории, то только для борьбы с подобного рода пандемией. Поэтому вполне разумные вопросы задают граждане — зачем нужны такие дорогостоящие медицинские спецобъекты, если ни один из них не смог найти эффективный способ предупредить и остановить распространение смертельного вируса?

Масло в огонь подлили «расследования» в прессе о том, что финансирование подавляющей части биолабораторий осуществлялось и осуществляется на деньги США. В СМИ появились даже конспирологические версии о том, что COVID-19 разрабатывался чуть ли не в этих лабораториях, в частности, на Украине и в Грузии. Досталось и казахстанскому Национальному научному центру особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева (ННЦООИ), под эгидой которого функционирует Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ).

Накануне МИД Казахстана опубликовал комментарий по вопросам биобезопасности, акцентируя внимание на сугубо гражданской направленности научных биологических разработок в республике, что подтверждается нахождением лаборатории под крылом невоенных госведомств. «Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств. Любая работа, которая проводится в ЦРЛ, находится под контролем министерств здравоохранения, образования и науки, сельского хозяйства РК. Её деятельность сфокусирована на обеспечении биологической безопасности в Казахстане, проведении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ»,говорится, в частности, в коммюнике МИД РК.

Наше издание проанализировало основные фейки, циркулирующие в СМИ и соцсетях.

Фейк №1: Центральная референс-лаборатория — «детище Пентагона»

На самом деле важно понимать, что ЦРЛ возникла не на пустом месте. Технической и кадровой базой для её создания стал Среднеазиатский научно-исследовательский противочумный институт (СНИПЧИ), основанный после Великой Отечественной войны в 1948 году по инициативе Министерства здравоохранения СССР. Дело в том, что из-за геологических и климатических особенностей Казахстана (степи, пустыни и горы) на значительной территории республики периодически возникали природные очаги чумы, холеры и других опасных инфекционных заболеваний (например, с 1912 по 2010 гг. на территории Казахстана было зарегистрировано 123 эпидемических очагов чумы).

В советские годы СНИПЧИ курировал практически всю противочумную службу Средней Азии, а советская школа вирусологии, и это признано на Западе, являлась лучшей в мире. Среднеазиатский НИИ исследовал вопросы генетики бактерий, взаимоотношений возбудителей заразы с организмами носителей и переносчиков, совершенствовал иммунопрофилактику и методы его диагностики. Здесь десятилетиями собиралась коллекция патогенов и вирусов, и на сегодня она одна из наиболее масштабных в мире. Однако прежнее здание абсолютно не отвечало современным международным стандартам хранения данных коллекций с обеспечением требований безопасности. Поэтому правительством Казахстана и было принято решение о возведении нового здания — с отдельными лабораториями, которые обеспечивают многофильтровую вентиляцию воздуха и оснащены передовым оборудованием.

Ныне Центральная референс-лаборатория при Национальном научном центре особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева является международным научно-исследовательским центром третьего уровня биологической защиты. Лаборатория принадлежит Казахстану и не является американской. Да, лаборатория была построена и оборудована за счёт средств США в рамках программы совместного уменьшения биологической угрозы (стоимость объекта составил $130 млн). Однако, во-первых, строительство велось под контролем казахстанской стороны, а во-вторых, по завершению строительства ЦРЛ была передана в полное управление Казахстану. С 1 января 2020 года Центральная референтная лаборатория полностью финансируется из бюджета Казахстана.

Фото с научного портала ЕС http://coe-project53.istc.int/

Фейк №2: коронавирус разработан в ЦРЛ американцами

Подобные домыслы не соответствуют действительности хотя бы потому, что такие возможности в ЦРЛ отсутствуют. По данным бывшего главного санитарного врача Казахстана Жандарбека Бекшина, в ЦРЛ не производились и не производятся опасные штаммы (штамм — чистая культура вирусов, бактерий, других микроорганизмов или культура клеток, изолированная в определённое время и в определённом месте). Наоборот, деятельность ЦРЛ направлена на биобезопасность и биозащиту от опасных патогенов на территории Казахстана.

Американские военные эксперты, биологи и вирусологи не работают на лаборатории. В основной команде биологов ЦРЛ трудятся исключительно казахстанские специалисты подведомственных организаций трёх министерств РК. Участие иностранных учёных возможно лишь в случае, если в ЦРЛ будут совместные исследования и проекты по грантам.

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Фейк №3: ЦРЛ — суперсекретна, вход туда «заказан» для проверяющих комиссий из гражданских ведомств заказан

На самом деле Центральная референс-лаборатория открыта для целей международного сотрудничества со всеми заинтересованными странами и международными организациями. Например, в октябре 2018 года на базе ЦРЛ был проведён международный семинар по универсализации и имплементации Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Был также организован ознакомительный тур по ЦРЛ для дипломатического корпуса, а также отдельное посещение лаборатории российскими экспертами. Лаборатория не является секретной даже для журналистов.

Фейк №4: ЦРЛ — бесполезна, раз не может остановить коронавирус

Наоборот, сегодняшние исследования коронавируса и, как следствие, создание тесты на COVID-19, в Казахстане стали возможным благодаря единственной в Центральной Азии лаборатории третьего уровня биобезопасности. В Министерстве здравоохранения РК уже высоко оценили отечественные тесты на COVID-19, созданные в Центральной референс-лаборатории. Казахстанские учёные подписали контракт на поставку первых систем. Таким образом, Казахстан перестал зависеть от поставок таких тестов из-за рубежа и наладил собственное производство. По словам замдиректора алматинского филиала Национального центра биотехнологий Юрия Скибы, данные тест-системы включают в себя системы референс-контроля на разных этапах анализа, что позволяет контролировать процесс, его качество и избежать ложных положительных результатов.

По мнению директора Центральной референс-лаборатории Национального научного центра особо опасных инфекций Ерлана Сансызбаева, ситуация с коронавирусной инфекцией показала, что данная лаборатория необходима. «Для нас биобезопасность стоит на первом месте. Это улучшение работы с особо опасными патогенами. В этом здании присутствует отрицательное давление, то есть все, что находится в лаборатории, остаётся здесь. Никаких вредных выбросов наружу не производится. Американские специалисты не имеют никакого доступа ни к какой информации», — подчеркнул Сансызбаев.

... Подводя итог, отметим, что Казахстан с обретением независимости выбрал курс на построение безопасного мира, свободного от угрозы ядерного и других видов оружия массового уничтожения, в том числе и биологического. Сегодня Казахстан продолжает предпринимать меры по укреплению биологической безопасности. «Казахстан, учитывая трансграничный характер биологических угроз, открыт к международному сотрудничеству, в том числе на базе ЦРЛ. Последовательно выступаем за принятие в рамках КБТО юридически обязывающего документа по верификации и мониторингу биологической деятельности», - говорится в комментарии МИД РК.

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