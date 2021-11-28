«Совершенно не хотят знать правду»: главврач больницы имени Филатова заявил о невозможности диалога с антипрививочниками

Антипрививочники, посетившие «красную зону» в ГКБ №15 имени О.М. Филатова в Москве, не были готовы к диалогу, заявил главврач больницы Валерий Вечорко. Медик рассказал, что посетителям необходимо было сдать ПЦР-тест, пройти инструктаж и надеть средства индивидуальной защиты, однако некоторые из них отказались это сделать. По словам Вечорко, посетители, выполнившие требования, всё же прошли в «красную зону», однако там начали задавать нетактичные вопросы тяжелобольному пациенту и вели себя вызывающе.

Противники вакцинации не хотят знать правду о реальной ситуации с коронавирусом, заявил главный врач Городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко в эфире программы «Соловьёв LIVE» на YouTube.

Таким образом медик прокомментировал итоги экскурсии антипрививочников в «красную зону» больницы. По словам Вечорко, врачи планировали показать гостям работу учреждения изнутри и продемонстрировать, как лечат пациентов, однако выстроить диалог между сторонами не получилось.

Как рассказал Вечорко, в ответ на просьбу провести экспресс-тесты ради обеспечения безопасности самих посетителей, те начали проявлять агрессию и отказались надеть средства индивидуальной защиты.

«Мы просто попросили сдать экспресс-тесты, измерить температуру, чтобы обезопасить их же здоровье, но сразу же пошла некая агрессия. Сразу начали нам объяснять, что средства индивидуальной защиты надевать они не будут, как им захочется, так и пойдут», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Позднее несколько посетителей всё же выполнили требования и вошли внутрь. Однако, как рассказал Вечорко, там они начали задавать нетактичные вопросы тяжелобольному пациенту, который лечился от COVID-19 на протяжении месяца. Впоследствии, по словам медика, гости также назвали больного «артистом».

«Они совершенно не хотят знать правду. Они мне рассказывали, что лечить-то (коронавирус. — RT) надо пенициллином», — сказал Вечорко в эфире. Он констатировал, что диалог с антипрививочниками оказался невозможен.

При этом врач подчеркнул, что его собеседники не смогли выдвинуть каких-либо предложений по борьбе с коронавирусом. «Один негатив», — констатировал Вечорко.

Напомним, что ранее врачи ряда российских больниц опубликовали открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от COVID-19. Медики выступили с приглашением посетить «красные зоны», реанимации и патолого-анатомические отделения медучреждений.

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Последние данные о заболеваемости

Согласно данным оперштаба, за прошедшие сутки в России выявлено 33 548 случаев коронавирусной инфекции. Полностью выздоровели 30 646 человек, 1224 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

За всё время наблюдений в РФ выявлено 9 570 373 случаев коронавирусной инфекции. Зафиксировано 272 755 летальных исходов, выздоровели 8 268 111 человек.

Столичный оперштаб сообщает, что в Москве за сутки выявлено 3086 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 807 человек, скончались 95 пациентов. На ИВЛ в московских больницах находятся 617 человек.

По данным Роспотребнадзора, всего проведено более 224 млн тестов на коронавирус, за последние сутки специалисты исследовали 560 тыс. образцов.

Новый вариант коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, которая также выступила в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE», отметила, что существуют предположения о большей заразности варианта «омикрон».

Вместе с тем она призвала дождаться первых итогов наблюдений за новым вариантом SARS-CoV-2. По её словам, некоторые прежние варианты вируса также демонстрировали высокую контагиозность.

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Напомним, 24 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально способен стать его самым опасным вариантом. Штамм получил название B.1.1.529, у него зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций. Позднее вариант обозначили греческой буквой «омикрон».

Ряд государств на фоне сложившейся ситуации принял решение ограничить транспортное сообщение с южноафриканскими странами. В России такая мера вступила в силу с полуночи 28 ноября.

Несмотря на ряд оперативно введённых ограничений, новый вариант коронавируса уже выявили в Германии, Великобритании, Италии, Чехии и Австралии.

Наряду с этим Израиль стал первой страной, руководство которой приняло решение закрыть границу для иностранцев на две недели в связи с появлением нового штамма «омикрон».

Это решение было принято в ходе заседания министерской комиссии по борьбе с пандемией. Исключения на въезд будут делаться только по решению специального комитета.