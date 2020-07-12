Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на ...
"Россия не пошевелила пальцем": В Эстонии не понимают, почему Москва о...
Путин ответил, почему Россия терпит хамство
Главная / Политика

"Совершенно абсурдная политика": политолог предсказал хаос на Украине

12 июля 2020, 16:00  •  85 • Политика
Фото: pixabay.com
Эксперт заявил, что президент страны не способен навести порядок
Украинский политолог Михаил Погребенский обрушился с критикой на действующего президента Незалежной Владимира Зеленского, который, по его словам, проводит бесправные действия против своего же населения. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
В настоящее время, отметил эксперт, Украина проходит один из самых опасных периодов, за которым может последовать развал государства. Чтобы не допустить катастрофы, необходимо изменить проводимую Киевом политику, которая является "совершенно абсурдной" и ведет Украину к "хаосу и углублению раскола".
Эксперт добавил, что украинский лидер окружает себя публикой "как бы защитников и патриотов", которые принимают в качестве основополагающей риторику предыдущего президента страны Петра Порошенко. Зеленский не способен навести в стране даже "минимальный порядок", а его представитель выступает Конституционном суде против половины украинцев, которые не имеют возможности говорить на родном для них русском языке.
"Если брать восток и юг, то там 70 или 80% людей заявляют: нам удобнее говорить на русском языке. Как они будут к этому относиться?", - вопрошает политолог.
Ранее Михаил Погребинский заявлял, что Зеленский может лишиться президентского кресла из-за радикальных элементов, которые могут его легко лишить поста без всяких протестов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
12 июля 2020, 10:00
Найден способ обойти водную блокаду Крыма
12 июля 2020, 01:00
"Мы помним, что стало с "прекрасными, умными ракетами": Захарова высмеяла речь Трампа
12 июля 2020, 14:00
"Откровенный тупик": Запад провалил попытку обвинить РФ в крушении "Боинга" МН17
12 июля 2020, 14:00
ФСБ сдувает пыль с папок: Фургал - всё. Кто следующий?
12 июля 2020, 12:00
Охота на ведьм продолжается: Банк Нидерландов решил провериться на рабство
12 июля 2020, 03:00
Законопроект о доступе к врачебной тайне внесли в Госдуму
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2020, 00:00
Путин ответил, почему Россия терпит хамство
06 июля 2020, 10:00
Опаснее Навального? На политической арене выросла новая надежда оппозиции
11 июля 2020, 19:00
"Россия не пошевелила пальцем": В Эстонии не понимают, почему Москва отказала им в помощи
10 июля 2020, 03:00
"Ночной кошмар" для ПВО и угроза Курилам: Фото секретной японской ракеты случайно попали в Сеть
05 июля 2020, 17:00
Нашлись новые доказательства уничтожения улик по MH17 Украиной
08 июля 2020, 15:00
Советники Владимира Зеленского придумали хитрый план, который позволит ВСУ поднять в воздух бомбардировщики
09 июля 2020, 12:00
"Война будет страшная": Жириновский рекомендовал бежать из Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.