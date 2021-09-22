Совершал технический полёт: что известно о пропавшем с радаров Ан-26 в Хабаровске

Самолёт Ан-26, на борту которого находились шесть человек, пропал с радаров в Хабаровском крае. Об этом сообщили в МЧС России, уточнив, что самолёт совершал технический полёт. К поиску борта был привлечён вертолёт и спасатели. В ведомстве добавили, что поиски борта осложняются тёмным временем суток и неблагоприятными погодными условиями. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Самолёт Ан-26, на борту которого находились шесть человек, пропал с радаров в Хабаровском крае. Об этом сообщили в МЧС России. В ведомстве уточнили, что самолёт совершал технический полёт.

«В 11:45 мск в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что в 38 км от аэропорта города Хабаровска, предположительно в районе заповедника Хехцир, с радаров пропал самолёт Ан-26. По предварительным данным, на борту находился лётный состав в количестве шести человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к поиску борта был привлечён вертолёт Росавиации, а также специалисты Амурского спасательного центра. В МЧС добавили, что поиски осложняются тёмным временем суток и неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщил источник ТАСС, перед вылетом экипаж не докладывал о каких-либо неполадках на борту, взлёт прошёл в штатном режиме. Также источник агентства в региональном правительстве рассказал, что вертолёт, отправленный на поиски, не смог найти борт из-за плохой видимости.

В экстренных службах также сообщили, что в качестве возможных причин инцидента с самолётом рассматривают ошибку пилотирования и сложные погодные условия. При этом там уточнили, что сигнал аварийного радиомаяка самолёта не зафиксирован.

Вместе с тем в авиационных службах, комментируя произошедшее, отметили, что Ан-26 мог столкнуться с сопками в заповеднике Хехцир.

«Маршрут самолёта пролегал над заповедником Хехцир, в котором высота сопок составляет почти 1 000 метров. Самолёт мог столкнуться с одной из них», — заявил источник ТАСС.

РИА Новости

© Игорь Онучин

В Следственном комитете сообщили, что по факту инцидента с самолётом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

«22 сентября 2021 года самолёт АН-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В районе 38 км от г. Хабаровска самолёт исчез с радаров, и связь с ним прекратилась. На борту самолета находились шесть членов экипажа... В настоящее время на место направлены наземные поисковые службы и вертолёт Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России», — подтвердили в ведомстве.

Вместе с тем в МЧС уточнили, что синоптики прогнозируют дожди и ветер в Хабаровске в ближайшие сутки.

«По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», ночью и днём 23 сентября на территории южных районов края (им. Лазо, Бикинский, Вяземский) прогнозируются дожди, местами ливни, усиление ветра местами до 15-20 м/с. Неустойчивая погода также сохранится в части центральных районов края (ГО Хабаровск, Хабаровский, Советско-Гаванский, Ванинский, Нанайский МР), обусловленная усилением ветра до 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели не будут приостанавливать поиск Ан-26 на ночь, сообщили в краевом главке МЧС.

В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры в свою очередь рассказали, что пропавший с радаров Ан-26 проверял системы навигационного радионаблюдения и должен был вернуться в хабаровский аэропорт в 19:10 (12:10 мск).

Как сообщают СМИ, эксплуатант самолета — ЗАО «Лётные проверки и системы».

Позже в МЧС сообщили об увеличении группировки, задействованной в поиске самолёта.

«Всего задействованы более 70 спасателей, используется 20 единиц техники», — рассказали в ведомстве.

В экстренных службах отметили, что приблизительное местонахождение самолёта и квадрат поиска уже были определены.

«В этом квадрате нет ни дорог, ни населенных пунктов. Поисковые группы будут добираться туда пешком», — заявили в службах.

Позже в МЧС сообщили, что поиски Ан-26 с воздуха приостановлены из-за погодных условий.

«Работает наземная группа. Метеоусловия для авиации неблагоприятные», — сказали в пресс-службе.

12 сентября четыре человека погибли в результате жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области. Как сообщили в СК, на борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа, погибли пилот и три пассажира. По данным следствия, причиной крушения могли стать ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники.

До этого, 12 августа, на Камчатке произошло крушение вертолёта Ми-8, осуществлявшего экскурсионный полёт по Кроноцкому заповеднику. Вертолёт упал в озеро Курильское. На борту находились 16 человек. Восемь человек, которым удалось спастись, вытащили из воды сотрудники заповедника, прибывшие к месту аварии на моторных лодках.