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Совбезу ООН раскрыли глаза на бессмысленное и жестокое нападение ВСУ

18 июня 2021, 08:50  •  77 • Политика
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что наши дипломаты "привлекли внимание коллег по СБ к возмутительной преступной акции украинских военных" - фактически раскрыли глаза участникам Совбеза ООН на бессмысленное и жестокое нападение ВСУ на пост Народной милиции ЛНР. Россия призывает членов Совета Безопасности осудить это нападение, ставшее прямым нарушением Минских соглашений.
Речь идёт о диверсии, которую совершила группа сил специальных операций Вооружённых сил Украины "Запад", которая, как напомнил Дмитрий Полянский, "проникла на наблюдательный пост Народной милиции Луганской области в районе населённого пункта Голубовское и хладнокровно расправилась с находившимися там пятью ополченцами".
Первый заместитель постпреда России при ООН сообщил, что наши дипломаты "привлекли внимание коллег по СБ к возмутительной преступной акции украинских военных".
В сообщении постпредства уточняется, что "все погибшие не являлись профессиональными военными, а один из них прослужил в ополчении всего полтора дня", "без отцов остались четверо детей".
Особое внимание дипломаты обратили на то, что диверсию украинские военные устроили "практически сразу после телефонного разговора президентов Украины и США 8 июня и после поездки Владимира Зеленского на линию соприкосновения в Донбассе 8-9 июня". Кроме того, нападение произошло в преддверии сразу нескольких важных политических событий: саммитов G7, встреч лидеров НАТО, ЕС - США и саммита президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.
Нападение на пост Народной милиции русские дипломаты расценили как "бессмысленное и жестокое", прямо нарушающее Минские соглашения. Кроме того, Россия призывает и других участников - членов Совбеза ООН осудить эту диверсию ВСУ, раскрыв глаза на преступные нарушения военных Незалежной.

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