Совбезу ООН не удалось обвинить Белоруссию

Менее половины членов Совбеза признали ответственность Минска за миграционный кризис

Совет Безопасности Организации Объединённых Наций созвал экстренное закрытое заседание в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Инициаторами созыва экстренного заседания выступили Эстония, Франция и Ирландия.

По итогам заседания Совбеза было подготовлено совместное заявление, в котором вся ответственность за создание миграционного кризиса возлагается на Белоруссию, названную в документе «угрозой региональной безопасности».

«Тактика, применяемая белорусской стороной, неприемлема и требует решительной международной реакции и сотрудничества, чтобы привлечь Беларусь к ответственности. Это демонстрирует, что режим Лукашенко стал угрозой для региональной стабильности. Мы призываем белорусские власти прекратить эти бесчеловечные действия и не подвергать опасности жизни людей»,

– говорится в заявлении.

Однако единогласного осуждения Белоруссии, как планировалось изначально, не получилось – только семь стран в Совете Безопасности ООН из пятнадцати присоединились к осуждению, отметил постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон. Это США, Британия, Ирландия, Албания, Норвегия, Эстония и Франция. Представители этих стран заявили о готовности обсуждать принятие дальнейших жёстких мер в отношении тех, кто помогает Белоруссии.

«Мы будем едиными и будем полны решимости защищать Евросоюз от этих гибридных операций со стороны белорусских властей»,

– зачитал текст заявления Юргенсон.

По мнению же постпреда Беларуси при ООН Валентина Рыбакова, ответственность за судьбу мигрантов, желающих попасть на территорию Евросоюза, должны нести западные страны.

«Именно Запад уничтожил государственность, экономику, инфраструктуру, образ жизни тех стран, откуда теперь массово бегут люди. Беларусь не является ни причиной, ни источником потоков, которые направляются в Евросоюз. Люди не едут в Беларусь. Люди едут через Беларусь»,

– подчеркнул белорусский дипломат.

Он считает, что миграционный кризис выгоден в первую очередь Польше и Литве, которые используют его в своих интересах как предлог для получения от Брюсселя дополнительного финансирования.

Ответили на обвинения Совбеза ООН и в МИД Белоруссии, назвав экстренное заседание Совета безопасности попыткой создания информационного повода для обвинений Белоруссии и намерением выставить совершенно миролюбивую страну агрессором и угрозой всей Европе.

«Это старый геббельсовский пропагандистский приём: если повторять ложь тысячу раз, то в неё поверят. К сожалению, мы сегодня находимся в театре абсурда. В 2020 году ЕС принял полмиллиона новых беженцев, а две тысячи беженцев – это уже «гибридная война». Абсолютно понятно: всё это связано не столько с реальными проблемами, сколько с тем, что Польше, Литве, Латвии выгодно раздувать этот кризис»,

– прокомментировал заседание Совбеза ООН пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в пятницу.