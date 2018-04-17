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Совбез РФ: ради мира Россия готова сотрудничать со всеми странами, независимо от статуса

17 апреля 2018, 13:09  •  6 • Политика

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Для поддержания международного мира и стабильности Россия готова к сотрудничеству со всеми странами, независимо от их военно-политического статуса.

"Российская Федерация, в свою очередь, подтверждает готовность сотрудничать со всеми государствами, независимо от их военно-политического статуса, экономического потенциала, географического положения или культурных особенностей для поддержания международного мира и стабильности", - говорится в сообщении Совбеза РФ.

В Совбезе отметили, что для обсуждения вопросов международной безопасности в Сочи 24-26 апреля пройдет девятая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Ее главная тема обозначена как "Очаги международной напряженности: от конфликта к диалогу".

"Повестка дня девятой встречи сформирована с учетом результатов предыдущих конференций и текущей ситуации в сфере международной и региональной безопасности", - отмечается в сообщении. "Организаторы форума считают, что проведение подобных встреч способствует дальнейшей консолидированной работе разных стран мира в борьбе с угрозами и вызовами международной и региональной безопасности", - отметили в пресс-службе СБ РФ, который традиционно выступает организатором этого мероприятия.

"Предлагая основную тему конференции, ее участники исходили из того, что непредсказуемость и конфликтный потенциал в международных отношениях заметно возросли", - говорится в сообщении.

В предстоящей встрече примут участие секретари Советов безопасности, помощники и советники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб. Российскую Федерацию представит секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В пленарных заседаниях также примут участие представители МИД России, МВД России, ФСБ России, других федеральных ведомств.

Конференция проводится ежегодно по инициативе СБ РФ в одном из регионов страны. Предыдущие встречи прошли в Сочи, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Улан-Удэ, Грозном и Твери, где была создана доверительная обстановка для обсуждения наиболее актуальных вопросов международной безопасности.

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