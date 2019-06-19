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Совбез РФ предупредил о наступлении эры цифрового терроризма

19 июня 2019, 10:24  •  41 • Политика

ТАСС, 19 июня. Наступает эра цифрового терроризма, его масштабы будут сопоставимы с оружием массового уничтожения - Совбез РФ.

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