Совбез РФ одобрил проект стратегии антинаркотической политики до 2030 года

Совет безопасности Российской Федерации одобрил проект новой стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года. В скором времени документ представят на утверждение российскому президенту Владимиру Путину. Об этом заявил секретарь СБ РФ Николай Патрушев в понедельник, 16 ноября.

«Проект новой стратегии рассмотрен и одобрен сегодня на заседании Совета безопасности. В ближайшее время документ будет представлен на утверждение президенту России», — сказал он.

Реализация этого документа поспособствует не только противодействию новым наркоугрозам, но и сохранению уже достигнутых побед в борьбе с наркоманией, отметил он. Стратегия подразумевает повышение эффективности совместной работы российских спецслужб и правоохранительных органов, а также территориальных антинаркотических комиссий и профильных медучреждений.

Патрушев подчеркнул, что документ впервые предусматривает работу органов местного самоуправления по профилактике употребления наркотиков. Секретарь Совбеза добавил, что усилия органов власти страны будут направлены на совершенствование госконтроля за оборотом наркотиков, также их внимание будет обращено на раннее выявление их незаконного употребления и сокращение числа больных наркоманией. Кроме того, госорганы будут осуществлять деятельность по снижению числа преступлений и нарушений в данной сфере, а также налаживать международное сотрудничество на антинаркотическом треке.

Ранее в понедельник президент страны Владимир Путин назвал ситуацию с распространением наркотиков в России сложной, но указал, что реализация действующей Стратегии государственной антинаркотической политики позволила серьезно сократить количество наркопотребителей и преступлений, совершенных на этой почве. Так, согласно приведенным им данным, за последние 10 лет в стране число официально зарегистрированных наркопотребителей сократилось более чем на четверть — с 673 тыс. до 478 тыс.

Проект антинаркотической стратегии до 2030 года был представлен МВД России в феврале. Документ разработан в преддверии завершения уже действующей стратегии в текущем году. В новом документе дано определение государственной антинаркотической политики и ее генеральной цели, а также представлен перечень направлений для ее достижения. Также в проекте анализируется текущее состояние ситуации в данной области в России.

13 февраля стало известно, что во всех территориальных органах МВД созданы подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете. В декабре был разработан законопроект, который предусматривает до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в Сети и культивирование наркосодержащих растений.