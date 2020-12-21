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Совбез раскрыл прикрытие Навального, использованное в звонке "отравителю"
21 декабря 2020, 23:55 • 141 • Политика
Совбез отреагировал на звонок Навального от имени помощника Патрушева. В пресс-службе аппарата заявили, что человека, которым представился оппозиционер, среди помощников главы Совбеза нет.
У главы Совета безопасности России Николая Патрушева нет помощника по имени Максим Устинов, которым представился Алексей Навальный в разговоре с "отравителем" из ФСБ. Об этом заявили в пресс-службе аппарата Совбеза России.
Речь идёт о новом видео, которое Навальный опубликовал, чтобы доказать своё отравление "Новичком". В ролике оппозиционер позвонил одному из своих "отравителей" из ФСБ и, представившись помощником Патрушева, выведал все детали своего "отравления".
В аппарате Совета безопасности заявили, что пока ещё не ознакомились с данным материалом. Тем не менее там отметили, что человек, чьим именем и фамилией представился Навальный во время звонка, не работает на Патрушева, сообщает РБК.
Напомним, что ролик Навального вызвал множество вопросов как у профессионалов, так и у любителей. В частности, личность отвечающего на звонок человека ничем, кроме слов Навального, не подтверждена. Сам разговор, в котором "отравитель" рассказывает, как посыпал ядом трусы Навального, тоже наводит на размышления.
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