Совбез раскрыл прикрытие Навального, использованное в звонке "отравителю"

У главы Совета безопасности России Николая Патрушева нет помощника по имени Максим Устинов, которым представился Алексей Навальный в разговоре с "отравителем" из ФСБ. Об этом заявили в пресс-службе аппарата Совбеза России.

Речь идёт о новом видео, которое Навальный опубликовал, чтобы доказать своё отравление "Новичком". В ролике оппозиционер позвонил одному из своих "отравителей" из ФСБ и, представившись помощником Патрушева, выведал все детали своего "отравления".

В аппарате Совета безопасности заявили, что пока ещё не ознакомились с данным материалом. Тем не менее там отметили, что человек, чьим именем и фамилией представился Навальный во время звонка, не работает на Патрушева, сообщает РБК.

Напомним, что ролик Навального вызвал множество вопросов как у профессионалов, так и у любителей. В частности, личность отвечающего на звонок человека ничем, кроме слов Навального, не подтверждена. Сам разговор, в котором "отравитель" рассказывает, как посыпал ядом трусы Навального, тоже наводит на размышления.