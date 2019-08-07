Совбез ООН уже не нужен? Украинский замминистра заявил о "глобальном кризисе"

Украинский замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука назвал сложившийся после Второй мировой войны миропорядок устаревшим и призвал пересмотреть механизмы принятия глобальных решений, чтобы выйти из кризиса.

Недовольство киевского чиновника, в частности, вызвали Организация Объединённых Наций и Совбез ООН. По его словам, эти институты устарели, глобальная система безопасности полностью разрушена, а государства запросто позволяют себе пренебрегать взятыми обязательствами. В качестве примеров он привёл Донбасс, Сирию и Иран.

"И вот в этой всей "каше" нужно выстраивать новый международный порядок. Ведь то, что работало раньше, сейчас не функционирует", - цитирует выступление чиновника в эфире NewsOne издание News.ru.

Роль ООН примеряют США?

Напомним, ранее США уличали в стремлении разрушить существующий миропорядок и взять на себя роль мирового арбитра, единолично вершащего судьбы мира. В частности, Россия неоднократно обращала внимание, что если во время бомбардировок Югославии США, не имеющие мандата ООН и запроса со стороны национального правительства, искали публичных оправданий, то в настоящее время Вашингтон даже не считает нужным оправдываться за военные вторжения на территорию других государств, например в Сирию.

Весной 2018 года главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И выступили с совместным заявлением, резко осудив попытки нарушителей Устава ООН подорвать устойчивость мирового порядка.

В частности, дипломатами были отмечены неоднократные попытки подорвать устойчивость международного порядка, вести следствие, выносить приговоры и даже вершить собственный суд. А это, по мнению обоих глав МИД, является категорически неприемлемым поведением в рамках международного права и Устава ООН. Речь шла, в первую очередь, о возвращении в правовое русло ситуации вокруг сирийского конфликта и ракетной атаки США, Великобритании и Франции.

Недовольны даже союзники

Стоит признать, обвинения в адрес США высказывали и европейские союзники Вашингтона. Так, Эмманюэль Макрон на заседании Генассамблеи ООН говорил о том, что баланс сил после Второй мировой войны был основан на блоках стран. Однако нынешняя система начала давать сбой, и потому требуется развивать региональное сотрудничество. Этот формат, к слову, предполагает китайский проект "Один пояс — один путь".

Заявление Макрона прозвучало за год до того, как США в одностороннем порядке разорвали ДРСМД, поставив под угрозу в том числе безопасность Европы.

О том, что именно Вашингтон сегодня выступает разрушителем мирового порядка, писала и британская Financial Times. Летом 2018 года газета отмечала, что всего за неделю лидер западного мира Дональд Трамп разрушил всю систему безопасности, строившуюся 70 лет. Для начала на саммите G7 Дональд Трамп "закатил истерику по поводу торговли". Ее итогом стал отказ от существующих правил торговли. Затем продемонстрировал свое пренебрежение ключевым азиатским союзникам - Японии и Южной Корее, а потом умудрился сделать своим врагом дружественную Канаду.

После того как США 2 августа 2019 года в одностороннем порядке разорвали Договор о существовании ракет средней и меньшей дальности, мир оказался под угрозой крупного кризиса, отмечали в Москве. Так, замминистра РФ Сергей Рябков в комментарии РИА Новости признавал: "Ситуация не просто осложнится, она обострится до предела. Мы можем оказаться в ситуации ракетного кризиса, близкого не просто к кризису 1980-х годов, а близкого к Карибскому".