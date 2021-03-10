Совбез ООН проведет для Украины виртуальное заседание по Крыму

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Сегодняшние союзники Незалежной намерены обсудить экономику и экологию российского полуострова

Совет безопасности ООН запланировал провести в пятницу, 12 марта, неформальное виртуальное заседание по Крыму с участием представителей Незалежной. Мероприятие называется "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины", сообщает МИД страны.

По информации дипведомства, инициаторами встречи являются Великобритания, Эстония, Ирландия, Норвегия, США и Франция.

"С брифингами выступят помощница генсекретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кэрис, президент Potomac Foundation Филипп Карбер, координатор медийной инициативы за права человека Мария Томак", – пишет пресс-служба министерства.

Темами заседания значатся милитаризация российского полуострова, Черного и Азовского морей, "ухудшение" экономической и экологической ситуации и якобы нарушения прав человека в российском регионе.

Ранее сегодня глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил о подготовке властями Республики иска к представителям киевского режима из-за продолжающейся водной блокады. Крымчане хотят выставить украинским постмайданным деятелям счет за ущерб, нанесенный их действиями местным аграриям и экологии полуострова.

