Совбез ООН принял заявление в поддержку урегулирования конфликта на Украине

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ООН, 6 июня. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в среду принял заявление председателя с осуждением нарушений режима прекращения огня на востоке Украины и призывом к скорейшей реализации минских соглашений. Это первое решение Совбеза по украинскому урегулированию с февраля 2015 года.

Текст заявления зачитал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в качестве председателя Совета Безопасности. В документе выражается глубокая обеспокоенность "недавним ухудшением положения в плане безопасности в восточной части Украины и тяжелыми последствиями такого ухудшения для гражданского населения". Совбез осудил "продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно использование запрещенных минскими соглашениями тяжелых вооружений", призвал к их немедленному отводу от "линии соприкосновения" и "к выполнению обязательств по разведению сил".

Совет Безопасности заявил о поддержке "суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", а также призвал все стороны "вновь заявить о своей приверженности мирному процессу и осуществить все меры", согласованные в "нормандском формате" и в рамках контактной группы "в целях достижения скорейшего прогресса в выполнении минских соглашений".

Кроме того, в заявлении указывается на необходимость выполнения резолюции СБ 2166, принятой в 2014 году в поддержку расследования авиакатастрофы Boeing "Малайзийских авиалиний" в Донбассе.

Документ издан на шести официальных языках ООН - русском, английском, арабском, испанском, китайском и французском. Ему присвоен статус заявления председателя, что является вторым по значимости официальным документом Совбеза после резолюции. В отличие от заявления для печати, заявление председателя СБ ООН носит не декларативный характер, а обязательно к исполнению.

Как подчеркивают дипломаты, это первое заявление председателя Совета за все время конфликта в Донбассе. Последним решением СБ по украинскому урегулированию была резолюция 2202, принятая в 2015 году в поддержку минских соглашений. Кроме того, за последние годы члены Совбеза издали два заявления для печати по Украине, в последний раз - в январе 2017 года.

Примечательно, что в принятом во вторник заявлении председателя впервые уделяется внимание гуманитарным вопросам. Совбез приветствовал работу агентств ООН по реагированию на "трагическую гуманитарную ситуацию" на Украине и подчеркнул необходимость "наращивания усилий по облегчению страданий гражданского населения, затронутого конфликтом".

29 июня Совет Безопасности ООН провел первое с февраля 2017 года открытое заседание по ситуации на Украине. В ходе встречи Россия предложила принять заявление в поддержку выполнения минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. Впоследствии свой вариант текста совместно подготовили делегации Германии и Франции. В свою очередь делегация Нидерландов настаивала на включении в российский текст параграфа, касающегося установления виновных в авиакатастрофе Boeing. 1 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду на то, что Совбезу удастся согласовать сбалансированное заявление по Украине.

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