Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов двух стран

Проект резолюции, рассмотренной в Совете Безопасности ООН, был поддержан 13 странами.

Россия и Китай воздержались от голосования по афганской резолюции. Проект документа на рассмотрение Совбеза выдвинули Германия, Франция и Великобритания.

Речь идёт о беспрепятственном и безопасном выезде афганцев из государства. В резолюции подчёркивается, что речь идёт как о пешем пересечении границы Афганистана, так и об авиаперелётах.

Представитель Франции в ООН отметила, что "Талибан"* должен выполнять взятые на себя обязательства.

Отметим, что Россия и Китай воздержались от голосования по документу, однако голосами 13 против двух документ был одобрен.

Ранее талибы* заявили, что с сентября не готовы терпеть на своей территории иностранных военных. Ряд стран завершили эвакуацию своего контингента, у США остаются сутки, чтобы завершить вывоз своих людей.

*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.