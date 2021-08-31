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Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов двух стран
31 августа 2021, 01:20 • 54 • Политика
Проект резолюции, рассмотренной в Совете Безопасности ООН, был поддержан 13 странами.
Россия и Китай воздержались от голосования по афганской резолюции. Проект документа на рассмотрение Совбеза выдвинули Германия, Франция и Великобритания.
Речь идёт о беспрепятственном и безопасном выезде афганцев из государства. В резолюции подчёркивается, что речь идёт как о пешем пересечении границы Афганистана, так и об авиаперелётах.
Представитель Франции в ООН отметила, что "Талибан"* должен выполнять взятые на себя обязательства.
Отметим, что Россия и Китай воздержались от голосования по документу, однако голосами 13 против двух документ был одобрен.
Ранее талибы* заявили, что с сентября не готовы терпеть на своей территории иностранных военных. Ряд стран завершили эвакуацию своего контингента, у США остаются сутки, чтобы завершить вывоз своих людей.
*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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