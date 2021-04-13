Совбез ООН прекратил трансляцию заседания после комментария России

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Представитель РФ попросил убрать неуместную атрибутику

Совет безопасности ООН прекратил заседание, посвященное ситуации в Косово. Представители Совбеза отправились на закрытую консультацию после того, как российская сторона обратилась с просьбой убрать флаг непризнанного государства.

Как подчеркнул заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Москва вовсе не против участия Косово на сессии Совбеза, что уже подтверждено на практике. Однако, отметил он, на заседании присутствует флаг государственного образования, которое не признают восемь стран, входящих в ООН.

Полянский также отметил, что Косово является территориальным субъектом, который нельзя назвать государством. Именно по этой причине, объяснил заместитель постпреда, его представители должны либо сменить фон, либо убрать соответствующую атрибутику.

На ситуацию отреагировал британский дипломат Чанака Викремасинг, заявивший о том, что речь идет о неформальном заседании Совбеза, поэтому мероприятие можно продолжить, несмотря на присутствующую атрибутику на фоне представителей Косово.

Викремасинг также отметил, что в прошлый раз представитель Косово также выступала на фоне флага непризнанного государства, а текущий формат текущего заседания позволяет сохранить атрибутику.

После этого члены Совета безопасности удалились на закрытую консультацию, из-за чего трансляцию прервали. По информации РИА "Новости", Косово уже не впервые демонстрирует свою атрибутику в ходе заседаний Совета безопасности. Российская сторона до этого момента реагировала лишь замечаниями.

Ранее сообщалось, что Сербия отказалась вводить экономические ограничения в отношении России, объяснив свое решением намерением сохранить прежний уровень взаимодействия с Кремлем.