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Совбез ООН поддержал проведение заседания по Украине

31 января 2022, 18:45  •  266 • Политика
Совет Безопасности ООН выступил за проведение заседания по ситуации вокруг Украины.
На заседании намерены обсудить отношения между Россией и Украиной. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что США хотят поговорить о "беспочвенных обвинениях и предположениях" в адрес России.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с Советом безопасности страны. Глава государства говорил, что осбуждались вопросы внешней политики.

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