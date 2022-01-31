Совбез ООН поддержал проведение заседания по Украине

Совет Безопасности ООН выступил за проведение заседания по ситуации вокруг Украины.

На заседании намерены обсудить отношения между Россией и Украиной. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что США хотят поговорить о "беспочвенных обвинениях и предположениях" в адрес России.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с Советом безопасности страны. Глава государства говорил, что осбуждались вопросы внешней политики.