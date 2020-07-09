Совбез ООН отказался от российской резолюции по Сирии: "Не набрала голосов"

Отметим, что проект резолюции России предполагал, что будет оставлен только один погранпереход на сирийской границе для доставки гуманитарной помощи.

"За резолюцию проголосовали четыре члена Совбеза, против - семь, воздержались - четыре", - сообщил Хойсген, отметив, что резолюция не была принята из-за недостаточного количества голосов.

Для её принятия необходимы были девять голосов из 15.

Ранее Россия отказалась от резолюции Совета Безопасности ООН, которая предложена Германией и Бельгией, по помощи Сирии.

Германия и Бельгия в своём проекте резолюции предлагали по-прежнему доставлять помощь в Сирию от ООН через два КПП. Россия отказалась и наложила вето. Её поддержал Китай.

"Пришло время постепенно сворачивать этот механизм с тем, чтобы заменить его на гумпоставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции ГА ООН 46/182", - сказано в заявлении постпреда России при ООН Василия Небензи.