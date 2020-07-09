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Совбез ООН отказался от российской резолюции по Сирии: "Не набрала голосов"
09 июля 2020, 12:00 • 84 • Политика
Совбез ООН не поддержал проект резолюции России по Сирии. "Не набрала необходимого количества голосов", - заявил председательствующий в совете постпред ФРГ Кристоф Хойсген.
Отметим, что проект резолюции России предполагал, что будет оставлен только один погранпереход на сирийской границе для доставки гуманитарной помощи.
"За резолюцию проголосовали четыре члена Совбеза, против - семь, воздержались - четыре", - сообщил Хойсген, отметив, что резолюция не была принята из-за недостаточного количества голосов.
Для её принятия необходимы были девять голосов из 15.
Ранее Россия отказалась от резолюции Совета Безопасности ООН, которая предложена Германией и Бельгией, по помощи Сирии.
Германия и Бельгия в своём проекте резолюции предлагали по-прежнему доставлять помощь в Сирию от ООН через два КПП. Россия отказалась и наложила вето. Её поддержал Китай.
"Пришло время постепенно сворачивать этот механизм с тем, чтобы заменить его на гумпоставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции ГА ООН 46/182", - сказано в заявлении постпреда России при ООН Василия Небензи.
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