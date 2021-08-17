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Совбез ООН не спешит "прощать" талибов*: "Разговоров пока не ведётся"

17 августа 2021, 21:50  •  55 • Политика
В СБ ООН пока не ведётся разговоров о "прощении" талибов и исключении "Талибана"* из списка террористов, сообщает источник в организации.
Совет безопасности ООН пока не рассматривал возможность исключения движения "Талибан" из списка террористических организаций. Такой информацией поделился источник в Совбезе ООН.
Разговоры о признании талибов официальными властями Афганистана и исключении организации из списка террористов начались вскоре после того, как боевики вошли в Кабул. Россия пока занимает выжидательную позицию. Как отметили в МИД, всё будет зависеть от дальнейших действий "Талибана".
В СБ ООН пока не ведётся разговоров об исключении талибов (движение запрещено) из списка террористов,
- заявил РИА Новости источник в Совбезе.
Напомним, что столица Афганистана перешла под контроль талибов на минувшей неделе. Это спровоцировало панику среди жителей Кабула, которые работали на США и другие страны Запада. В результате отчаявшиеся люди едва ли не штурмом брали столичный аэропорт в надежде успеть покинуть страну. Это привело к целому ряду трагических смертей.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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