Совбез ООН не спешит "прощать" талибов*: "Разговоров пока не ведётся"

В СБ ООН пока не ведётся разговоров о "прощении" талибов и исключении "Талибана"* из списка террористов, сообщает источник в организации.

Совет безопасности ООН пока не рассматривал возможность исключения движения "Талибан" из списка террористических организаций. Такой информацией поделился источник в Совбезе ООН.

Разговоры о признании талибов официальными властями Афганистана и исключении организации из списка террористов начались вскоре после того, как боевики вошли в Кабул. Россия пока занимает выжидательную позицию. Как отметили в МИД, всё будет зависеть от дальнейших действий "Талибана".

В СБ ООН пока не ведётся разговоров об исключении талибов (движение запрещено) из списка террористов,

- заявил РИА Новости источник в Совбезе.

Напомним, что столица Афганистана перешла под контроль талибов на минувшей неделе. Это спровоцировало панику среди жителей Кабула, которые работали на США и другие страны Запада. В результате отчаявшиеся люди едва ли не штурмом брали столичный аэропорт в надежде успеть покинуть страну. Это привело к целому ряду трагических смертей.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.