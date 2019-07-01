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Совбез ООН 16 июля по запросу России обсудит закон о языке на Украине

01 июля 2019, 23:09  •  64 • Украина
Совет Безопасности ООН по запросу России 16 июля проведёт заседание по вопросу принятия на Украине закона о государственном языке.
 
Reuters
 

Об этом рассказал ТАСС постпред Перу при ООН Густаво Меса-Куадра, который вступил в должность председателя Совбеза.

«Да, эта встреча будет связана с законом о языке. Она пройдёт по запросу России 16 июля», — отметил он.

Ранее миссия ООН передала Киеву рекомендации по закону о языке.

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил «новой власти» в стране последствиями в случае попыток отменить закон о государственном языке. Также в Киеве не исключили нового «майдана» в случае его отмены.

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