|
Совбез ООН 16 июля по запросу России обсудит закон о языке на Украине
01 июля 2019, 23:09 • 64 • Украина
Совет Безопасности ООН по запросу России 16 июля проведёт заседание по вопросу принятия на Украине закона о государственном языке.
Reuters
Об этом рассказал ТАСС постпред Перу при ООН Густаво Меса-Куадра, который вступил в должность председателя Совбеза.
«Да, эта встреча будет связана с законом о языке. Она пройдёт по запросу России 16 июля», — отметил он.
Ранее миссия ООН передала Киеву рекомендации по закону о языке.
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил «новой власти» в стране последствиями в случае попыток отменить закон о государственном языке. Также в Киеве не исключили нового «майдана» в случае его отмены.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
64
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июня 2019, 08:09
|
01 июля 2019, 07:09
|
28 июня 2019, 23:54
|
28 июня 2019, 23:54
|
27 июня 2019, 02:24
|
27 июня 2019, 03:54
|
26 июня 2019, 00:09