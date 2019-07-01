Совбез ООН 16 июля по запросу России обсудит закон о языке на Украине

Совет Безопасности ООН по запросу России 16 июля проведёт заседание по вопросу принятия на Украине закона о государственном языке.

Об этом рассказал ТАСС постпред Перу при ООН Густаво Меса-Куадра, который вступил в должность председателя Совбеза.

«Да, эта встреча будет связана с законом о языке. Она пройдёт по запросу России 16 июля», — отметил он.

Ранее миссия ООН передала Киеву рекомендации по закону о языке.

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил «новой власти» в стране последствиями в случае попыток отменить закон о государственном языке. Также в Киеве не исключили нового «майдана» в случае его отмены.