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Совбез одобрил изменения Климатической доктрины России

07 октября 2020, 14:10  •  57 • Политика
Климатическая доктрина России будет обновлена до конца года, изменения одобрены межведомственной комиссией Совета безопасности РФ по экологической безопасности. Об этом в среду, 7 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.
Как он напомнил, действующая редакция документа утверждена президентом России в 2009 году. «В соответствии с поручением главы государства в этот документ стратегического планирования до конца 2020 года будут внесены изменения», — цитирует его ТАСС.
По его словам, участники заседания отметили необходимость учета изменений климата в качестве одного из ключевых долговременных факторов национальной безопасности страны. В целом эксперты Совбеза одобрили предложенные министерствами и ведомствами изменения в Климатическую доктрину, сказал он.
Представленные в проекте Климатической доктрины РФ меры достаточны для решения задач по нейтрализации внешних и внутренних угроз национальной безопасности и обеспечения устойчивого развития страны в условиях изменяющегося климата, добавил Аношин.
Климатическая доктрина представляет собой систему взглядов на цель, принципы, содержание и пути реализации единой госполитики РФ внутри страны и на международной арене по вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями.
Ранее в среду Европейская обсерватория спутниковых наблюдений Copernicus Climate Change Service назвала прошедший сентябрь самым теплым сентябрем на планете и в Европе за всю историю метеонаблюдений. Также в настоящее время отмечено значительное пoвышение тeмпературы Мирoвого oкеана. Причиной названо глобальное потепление.

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