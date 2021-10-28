Совбез Молдавии рекомендовал больницам и госучреждениям экономить энергию

Совет безопасности Молдавии требует обеспечить больницы альтернативными источниками электроэнергии и экономить газ для госорганов.

Высший совет безопасности Молдавии потребовал обеспечить больницы альтернативными источниками электроэнергии.

Совет созвала президент Майя Санду 28 октября, чтобы обсудить пути выхода из энергетического кризиса в стране.

"...приняли решение рекомендовать комиссии по чрезвычайным ситуациям обеспечить больницы альтернативными источниками электроэнергии. Внедрить меры по оптимизации использования электроэнергии в госучреждениях", - рассказала об итогах заседания Санду в четверг.

Также совет рекомендовал закупить допобъемы мазута для работы ТЭЦ и выработки тепла.

В Молдавии с 22 октября введен режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы на средства бюджета закупить дополнительные объемы газа.

"Газпром" 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц.