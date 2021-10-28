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Совбез Молдавии рекомендовал больницам и госучреждениям экономить энергию

28 октября 2021, 20:55  •  31 • Политика
Совет безопасности Молдавии требует обеспечить больницы альтернативными источниками электроэнергии и экономить газ для госорганов.
Высший совет безопасности Молдавии потребовал обеспечить больницы альтернативными источниками электроэнергии.
Совет созвала президент Майя Санду 28 октября, чтобы обсудить пути выхода из энергетического кризиса в стране.
"...приняли решение рекомендовать комиссии по чрезвычайным ситуациям обеспечить больницы альтернативными источниками электроэнергии. Внедрить меры по оптимизации использования электроэнергии в госучреждениях", - рассказала об итогах заседания Санду в четверг.
Также совет рекомендовал закупить допобъемы мазута для работы ТЭЦ и выработки тепла.
В Молдавии с 22 октября введен режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы на средства бюджета закупить дополнительные объемы газа.
"Газпром" 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц.

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