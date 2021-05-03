Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киеву "прилетела" ответочка за артобстрел Горловки
Леонид Агутин: "Мне так надоела эта власть"
Виктор Баранец раскрыл военную тайну США: "Сейчас я скажу то, что никому не...
"Неправильное испытание": В США обсуждают неудавшийся запуск "Кал...
Главная / Политика

Соцвыплаты, здоровье и жильё: Путин утвердил перечень поручений Федсобранию

03 мая 2021, 14:30  •  64 • Политика
Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному Собранию. Акцент сделан на социальные выплаты, здоровье и жильё.
На официальном сайте Кремля утверждённый перечень уже опубликован. С 1 июля половину прожиточного минимума взрослого будут платить малообеспеченным беременным женщинам, которые вовремя встали на учёт. Детям 8-17 лет будет предоставлена ежемесячная выплата, если они живут с единственным родителем, не получающим алименты или получающим их в недостаточном объёме. Отчитаться правительство России обязано до 15 сентября.
Перед этим оно должно разработать подходы к созданию целостной системы мер поддержки семей, где воспитываются дети. Это должно минимизировать риск бедности таких семей. На детей 6-18 лет в августе будет произведена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.
Как минимум 24 миллиарда рублей из федерального бюджета будет направлено на возведение и капитальный ремонт сельских ДК, библиотек, детских театров, муниципальных музеев. До 2023 года не менее 10 миллиардов потратят на ремонт государственных вузов, где учатся будущие педагоги. Из госбюджета выделят средства на обновление парка школьных автобусов. Закупить планируют как минимум 4000 единиц.
Правительство России должно разработать дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, сделать кредиты для них более доступными. В документе сказано, что к 2024 году в стране будет достроена скоростная автомобильная дорога из Москвы до Екатеринбурга, проходящая через Нижний Новгород и Казань. Ряд мер касаются иных положений развития транспортной инфраструктуры.
Особый акцент сделан и на жилищном строительстве, а также на важных инновационных проектах. В частности, на создание технологий выпуска вакцин и лекарств нового поколения, а также на предупреждение распространения новых инфекций.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
03 мая 2021, 07:10
Дипломатическая "бомба" Лаврова и Путина может рвануть в Японии: "Выход один"
03 мая 2021, 04:25
Россия готовит нестандартного "убийцу" авианосцев - "властелина океанов"
03 мая 2021, 02:35
США усвоили урок в Сирии: Американцы испугались русских БТР - фото
03 мая 2021, 02:35
"Существует только одна версия": Главу Минюста Чехии "переубедили" по поводу русских
03 мая 2021, 04:25
Туалеты важнее людей? Делягин разоблачил чиновников после скандального доклада
03 мая 2021, 09:00
"За нами дело не станет": Москва дала Вашингтону время подумать о ДОН. Дипломат назвал сроки
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 апреля 2021, 18:10
"Москва" встретит корабль США в Черном море боевой стрельбой
27 апреля 2021, 06:15
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
02 мая 2021, 17:25
Русские Су-24 заставили паниковать американских моряков в Чёрном море - Avia.pro
29 апреля 2021, 04:10
Нацистский марш в центре Киева: "Наследники" дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
29 апреля 2021, 06:00
Киев неправильно истолковал намёк Шойгу. Россия может развернуть войска за сутки
01 мая 2021, 05:40
На Украине поблагодарили фашистов за "победу и жизнь"
29 апреля 2021, 00:30
"Наблюдается многолетняя деградация": Даже газовая афера Зеленского не поднимет народ – экономист
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.