Соцвыплаты, здоровье и жильё: Путин утвердил перечень поручений Федсобранию

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному Собранию. Акцент сделан на социальные выплаты, здоровье и жильё.

На официальном сайте Кремля утверждённый перечень уже опубликован. С 1 июля половину прожиточного минимума взрослого будут платить малообеспеченным беременным женщинам, которые вовремя встали на учёт. Детям 8-17 лет будет предоставлена ежемесячная выплата, если они живут с единственным родителем, не получающим алименты или получающим их в недостаточном объёме. Отчитаться правительство России обязано до 15 сентября.

Перед этим оно должно разработать подходы к созданию целостной системы мер поддержки семей, где воспитываются дети. Это должно минимизировать риск бедности таких семей. На детей 6-18 лет в августе будет произведена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.

Как минимум 24 миллиарда рублей из федерального бюджета будет направлено на возведение и капитальный ремонт сельских ДК, библиотек, детских театров, муниципальных музеев. До 2023 года не менее 10 миллиардов потратят на ремонт государственных вузов, где учатся будущие педагоги. Из госбюджета выделят средства на обновление парка школьных автобусов. Закупить планируют как минимум 4000 единиц.

Правительство России должно разработать дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, сделать кредиты для них более доступными. В документе сказано, что к 2024 году в стране будет достроена скоростная автомобильная дорога из Москвы до Екатеринбурга, проходящая через Нижний Новгород и Казань. Ряд мер касаются иных положений развития транспортной инфраструктуры.

Особый акцент сделан и на жилищном строительстве, а также на важных инновационных проектах. В частности, на создание технологий выпуска вакцин и лекарств нового поколения, а также на предупреждение распространения новых инфекций.