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Соцсети: «Жертвы» химатаки Асада воскресли, Скрипали воскресли и Аркадий Бабченко воскрес – праздник жизни

30 мая 2018, 21:24  •  114 • В России

Божена Рынска, светская львица:

«Меня из-за смерти Бабченко трясло полночи. Встретилась с Еленой Никитиной и Юлией Щербатовой, они не спали до середины ночи, девки плакали. Сердце болело. А это все постановка и комедия, вы хотите сказать??? Ну и мерзость, ну и мерзость. *****, такими вещами не разыгрывают, не шутят. Это не повод для театральной постановки! Нельзя играть в такое, это не шуточки. Чума на оба ваших дома, товарищи».

Захар Прилепин, писатель:

«Украина - прикольная страна. Я другой такой страны не знаю. Вообразите теперь, что творилось бы в мире, если б мы в своё время инсценировали убийство Нади Савченко. Или кого там, не важно кого. Этим всё сойдёт с рук. Пока сойдёт».

...или всё-таки это был Чак?

Голос Мордора, блогер:

«Жертвы химатаки режима Асада в Думе воскресли. Скрипали воскресли. Бабченко воскрес. Это просто праздник жизни какой-то».

Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова:

«Бесславные ублюдки: украинские спецслужбы и оживший «журналист» Бабченко. Бывают провокаторы, бывают мерзавцы, бывают преступники и бывают идиоты. Но совместить всё это в одном лице удалось только спецслужбам и политикам Украины».

Владимир Соловьев, телеведущий:

Смотрю пресс-конференцию СБУ Прокуратуры Украины и Бабченко. Прав Лавров: «Дебилы, б…».

О Господи..

Олег Лурье, журналист:

«Оживший Бабченко совсем дебил. Он и украинский прокурор заявили: «Киллерам дали данные, фото из его паспорта, а эти данные есть только у российских спецслужб». А въезжая в Украину, он не давал паспорт украинским пограничникам? А входя в украинские госучреждения, он не показывал свой паспорт? А милиции? Тем более данные его паспорта легко найти в Интернете».

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Анатолий Шарий, блогер:

«Очередной цирк СБУ, Бабченко жив. О, Боже, трэш. Не можешь раскрыть заказное убийство - придумай его и «раскрой». Они, вероятно, полагают, что мир оценит этот тупой цирк?»

Реакция в твиттере Лентач

Егор Холмогоров, публицист:

«Теперь никто не будет называть его "журналистом", поскольку это обычный сотрудник иностранных спецслужб, задействованный в политической провокации».

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