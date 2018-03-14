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Соцсети заподозрили Британию в стремлении заплатить за Brexit деньгами русских олигархов
14 марта 2018, 18:24 • 242 • Политика
По мнению некоторых комментаторов, сегодняшнее выступление премьера Терезы Мэй готовит почву для ареста имущества и активов сбежавших из России бизнесменов и чиновников.
В комментариях к материалам Царьграда некоторые из пользователей высказали предположение, что заявление британского премьера Терезы Мэй, допустившей возможность ареста госактивов России в стране, связано с финансовыми требованиями Евросоюза к Великобритании.
"Похоже, они собираются беглых олигархов раскулачить и вернуть деньги, потерянные за брексит. Многоходовочка", - пишут пользователи.
Напомним, в среду, 14 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выдвинула в адрес России ряд обвинений в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Мэй заявила, в частности, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не достоин своего поста и Британия заморозит российские госактивы, если получит "доказательства угрозы".
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