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Соцсети сообщили, кого Путин "признал бы" главами Британии и Украины

24 января 2019, 02:54  •  56 • Политика
После громкого заявления Дональда Трампа, что он считает президентом Венесуэлы лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, пользователи в соцсетях шутят, кого Путину "признать" лидерами Британии и Украины.
Новость BBC о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что признаёт лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом вместо избранного Николаса Мадуро, наделала много шума в Сети. Пользователи активно комментируют такое грубое вмешательство во внутреннюю политику чужого государства.
Политический аналитик Дмитрий Корнилов пишет в своём Twitter: "Может ли Путин признать лидера британской оппозиции Джереми Корбина временным премьером?"
А после этого русскоязычные соцсети подхватили "тему".

"Сообщают, что Путин признал Зеленского законным президентом Украины", - шутят пользователи.

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