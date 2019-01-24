Соцсети сообщили, кого Путин "признал бы" главами Британии и Украины

После громкого заявления Дональда Трампа, что он считает президентом Венесуэлы лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, пользователи в соцсетях шутят, кого Путину "признать" лидерами Британии и Украины.

Новость BBC о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что признаёт лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом вместо избранного Николаса Мадуро, наделала много шума в Сети. Пользователи активно комментируют такое грубое вмешательство во внутреннюю политику чужого государства.

Политический аналитик Дмитрий Корнилов пишет в своём Twitter: "Может ли Путин признать лидера британской оппозиции Джереми Корбина временным премьером?"

А после этого русскоязычные соцсети подхватили "тему".



"Сообщают, что Путин признал Зеленского законным президентом Украины", - шутят пользователи.