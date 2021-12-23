Соцсети, QR-коды и больничные листы: что изменится в России в 2022 году

В России появятся новые законы, которые вступят в силу в 2022 году. Разбираемся, что кардинально изменится.

С 1 января 2022 года водителям автомобилей и мотоциклистам не надо будет проходить техосмотр. Однако он остаётся обязательным для такси, автобусов и грузовиков, а также в случае, если транспорт старше четырёх лет.

Ещё одна новинка: с 1 февраля вступает в силу закон, согласно которому будут защищены доходы должников от судебных приставов. Теперь при списании долга на счёте должника обязана оставаться сумма в размере прожиточного минимума.

Изменения коснутся и системы здравоохранения. Больничные листы станут электронными. Это не новинка, но бумажный формат в 2022 году окончательно уйдёт в прошлое. С 1 января все работодатели должны подключиться к системе электронного документооборота ФСС.

Новые законы коснутся социальных сетей. С 1 января в силу вступает закон, который обязывает зарубежные IT-компании открывать филиал в России. Закон касается 13 компаний, но перечень может увеличиться.

На фоне пандемии коронавируса планируют принять закон о QR-кодах. Законопроект пока находится в стадии разработки, поэтому в него могут быть внесены изменения, так как возникают споры, в частности, QR-кодов в транспорте. Точный список мест свободных от коронавируса в каждом регионе России будут устанавливать на свое усмотрение.