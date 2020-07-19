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Соцсети обсуждают урок брейк-данса от 62-летнего соратника Порошенко

19 июля 2020, 14:00  •  51 • Украина

В сети появилось видео оригинального танца на одной из частных вечеринок в Коростене Житомирской области. Видео обнародовал Korosten Admina Bez.

Авторы пишут, что на нем якобы изображен нардеп 8 созыва Владимир Арешонков. Возможно, на видео просто похожий на депутата мужчина.

В то же время, никаких официальных подтверждений или опровержений пока что не предоставлено.
Из Википедии: Владимир Юрьевич Арешонков Политик Влади́мир Ю́рьевич Арешо́нков — украинский политик и общественный деятель, работавший на ответственных государственных и муниципальных должностях в Житомирской области, народный депутат Украины 8-го созыва. Википедия Родился: 17 декабря 1957 г. (возраст 62 года), Коростень, Украина Образование: Ужгородський Національний Університет Политическая партия: Европейская солидарность
Gepostet von Сид Васькин am Donnerstag, 16. Juli 2020

В соцсети также увидели сходство танцора с нардепом Арешонкоым.




Арешонков Владимир Юрьевич украинский политик и общественный деятель, работавший на ответственных государственных и муниципальных должностях в Житомирской области, народный депутат Украины 8-го созыва. В Раде входит в блок Петра Порошенко, является заместителем председателя комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады.

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