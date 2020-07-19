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Соцсети обсуждают урок брейк-данса от 62-летнего соратника Порошенко
19 июля 2020, 14:00 • 51 • Украина
В сети появилось видео оригинального танца на одной из частных вечеринок в Коростене Житомирской области. Видео обнародовал Korosten Admina Bez.
Авторы пишут, что на нем якобы изображен нардеп 8 созыва Владимир Арешонков. Возможно, на видео просто похожий на депутата мужчина.
В то же время, никаких официальных подтверждений или опровержений пока что не предоставлено.
В соцсети также увидели сходство танцора с нардепом Арешонкоым.
Арешонков Владимир Юрьевич украинский политик и общественный деятель, работавший на ответственных государственных и муниципальных должностях в Житомирской области, народный депутат Украины 8-го созыва. В Раде входит в блок Петра Порошенко, является заместителем председателя комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады.
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