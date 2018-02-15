Соцсети нашли неожиданную пользу от "кремлевского списка" и запретов МОК

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Наложенные на Россию ограничения помогли вернуть офшорные капиталы и историческую форму хоккейной сборной.

Пользователи социальных сетей увидели неожиданную пользу от санкций, "кремлевского доклада" и запретов Международного олимпийского комитета. Ограничения помогли вернуть офшорные капиталы в Россию, а российская хоккейная сборная теперь вновь играет в своих исторических цветах.

Ранее стало известно о том, что за январь этого года российские банки и кредитные организации России заметили резкий приток капитала из Швейцарии. Эксперты связывают эту тенденцию с санкционными угрозами Вашингтона в адрес российских бизнесменов, ведущих свои дела за рубежом.

Также из-за запрета МОК на российскую символику сборная России по хоккею выступает на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в ярко-красной форме, которая использовалась в Советском Союзе. Ранее российские хоккеисты играли в форме, раскрашенной в цвета национального флага.

"Чтобы офшорные капиталы потянулись на Родину, понадобились американские санкции и "кремлевский список". Чтобы вернуть хоккейной сборной форму в исторических цветах, понадобились санкции МОК", - шутит один из пользователей.