Соцсети-нарушители в прямом эфире получили контрольное предупреждение Путина

Президент Владимир Путин сообщил, что у России нет планов по блокировке зарубежных соцсетей. Однако нарушители, которые отказываются следовать законодательству нашей страны, в прямом эфире получили контрольное предупреждение от главы государства.

Отвечая на вопрос блогера из Москвы во время прямой линии, президент России Владимир Путин успокоил интернет-пользователей, сообщив, что у властей нет планов по блокировке зарубежных соцсетей.

В то же время глава государства обратил внимание на то, что "есть проблемы - нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования".

"Чувство собственного достоинства у нас должно быть, - возмутился президент, в прямом эфире сделав контрольное предупреждение подобным нарушителям: - Существуют различные способы - замедление скорости и тому подобное, если они не будут нас слушать".

Упомянул Путин и Telegram, напомнив, что с мессенджером удалось договориться: "Работает же, всё нормально..."

Глава государства предупредил, что соцсети должны подчиняться нашим законам. И на первом этапе Россия требует, чтобы международные платформы открывали у нас юридические лица - то есть те организации, с кем можно вести диалог.

"Я бы хотел, чтобы наши структуры тоже развивались и давали возможность развиваться блогерам на наших ресурсах", - резюмировал Путин.