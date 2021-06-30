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Соцсети-нарушители в прямом эфире получили контрольное предупреждение Путина
30 июня 2021, 15:05 • 250 • Политика
Президент Владимир Путин сообщил, что у России нет планов по блокировке зарубежных соцсетей. Однако нарушители, которые отказываются следовать законодательству нашей страны, в прямом эфире получили контрольное предупреждение от главы государства.
Отвечая на вопрос блогера из Москвы во время прямой линии, президент России Владимир Путин успокоил интернет-пользователей, сообщив, что у властей нет планов по блокировке зарубежных соцсетей.
В то же время глава государства обратил внимание на то, что "есть проблемы - нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования".
"Чувство собственного достоинства у нас должно быть, - возмутился президент, в прямом эфире сделав контрольное предупреждение подобным нарушителям: - Существуют различные способы - замедление скорости и тому подобное, если они не будут нас слушать".
Упомянул Путин и Telegram, напомнив, что с мессенджером удалось договориться: "Работает же, всё нормально..."
Глава государства предупредил, что соцсети должны подчиняться нашим законам. И на первом этапе Россия требует, чтобы международные платформы открывали у нас юридические лица - то есть те организации, с кем можно вести диалог.
"Я бы хотел, чтобы наши структуры тоже развивались и давали возможность развиваться блогерам на наших ресурсах", - резюмировал Путин.
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