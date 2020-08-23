|
Соцсети: Лукашенко эвакуировали на вертолете
23 августа 2020, 19:50 • 405 • Политика
Протестующие вплотную подошли к Дворцу Независимости
В Минске в воскресенье проходит акция протестов недовольных результатом голосования на выборах президента. Как сообщают местные журналисты, главу государства Александра Лукашенко должны эвакуировать вертолетом.
Об этом пишет оппозиционный телеграм-канал Nexta.Live. О том, что рядом со дворцом сел белый вертолет с белорусским флагом, передает РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента.
Как отмечает телеграм-канал "Сокамерник", протестующие вслед вертолету нецензурно обругали Батьку. По информации телеграм-канала Mash, ко дворцу подтянули бронемашины. Однако люди почти разошлись – они отправились к стелле.
Видео полета воздушного судно опубликовал телеграм-канал РИА "Новости".
При этом телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко, наоборот, прилетел на этом вертолете во Дворец Независимости, который оцепил ОМОН. В руке у Батьки можно заметить автомат. Как уточняет телеграм-канал "РБК", оружие без рожка.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что на Западе, вероятно, готовятся к свержению Лукашенко силами НАТО.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
405
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 августа 2020, 16:15
|
17 августа 2020, 07:55
|
21 августа 2020, 01:45
|
17 августа 2020, 04:15
|
21 августа 2020, 09:05
|
18 августа 2020, 12:20
|
20 августа 2020, 08:20