Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукаше...
Ответ Путину: бастующие предприятия в Белоруссии закрывают
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о ...
Соратница Тихановской не выдержала испытания "как у Лукашенко" и улизн...
Главная / Политика

Соцсети: Лукашенко эвакуировали на вертолете

23 августа 2020, 19:50  •  405 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Протестующие вплотную подошли к Дворцу Независимости
В Минске в воскресенье проходит акция протестов недовольных результатом голосования на выборах президента. Как сообщают местные журналисты, главу государства Александра Лукашенко должны эвакуировать вертолетом.
Об этом пишет оппозиционный телеграм-канал Nexta.Live. О том, что рядом со дворцом сел белый вертолет с белорусским флагом, передает РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента.
Как отмечает телеграм-канал "Сокамерник", протестующие вслед вертолету нецензурно обругали Батьку. По информации телеграм-канала Mash, ко дворцу подтянули бронемашины. Однако люди почти разошлись – они отправились к стелле.
Видео полета воздушного судно опубликовал телеграм-канал РИА "Новости".
При этом телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко, наоборот, прилетел на этом вертолете во Дворец Независимости, который оцепил ОМОН. В руке у Батьки можно заметить автомат. Как уточняет телеграм-канал "РБК", оружие без рожка.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что на Западе, вероятно, готовятся к свержению Лукашенко силами НАТО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



405
Источник
Похожие новости
23 августа 2020, 03:20
Лучше сразу "Градами"? Зеленский "научил" Лукашенко мирному решению проблем
23 августа 2020, 12:30
"Когда они начнут разносить Россию на щепки": Рассекречен "мощный ресурс" Навального
23 августа 2020, 07:00
Источник: Путин готовил для Навального два варианта спасения жизни
23 августа 2020, 10:40
Супруга одной бумажкой лишила Навального лечения в "Кремлёвке" и в лучшем госпитале мира
23 августа 2020, 12:30
Разорвало на части: эксперт доказал ложь Нидерландов по делу MH17
23 августа 2020, 10:40
"Спасибо Путину": Лукашенко рассекретил тайну переговоров с президентом России
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 августа 2020, 03:20
Лучше сразу "Градами"? Зеленский "научил" Лукашенко мирному решен...
23 августа 2020, 12:30
"Когда они начнут разносить Россию на щепки": Рассекречен "мощный ресу...
23 августа 2020, 07:00
Источник: Путин готовил для Навального два варианта спасения жизни
23 августа 2020, 10:40
Супруга одной бумажкой лишила Навального лечения в "Кремлёвке" и в лучшем г...
23 августа 2020, 12:30
Разорвало на части: эксперт доказал ложь Нидерландов по делу MH17
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 августа 2020, 16:15
Оцените красоту игры: Как Запад зачистил следы убийств на Майдане
17 августа 2020, 07:55
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это реальность"
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
17 августа 2020, 04:15
Бомба замедленного действия: кто назвал Сталина "врагом народа"
21 августа 2020, 09:05
Как СБУ охотилась на лидера ополченцев Донбасса в Москве: Раскрыто имя и план похищения
18 августа 2020, 12:20
"Они сущие дьяволы": как советская армия обошлась с японцами на Курилах
20 августа 2020, 08:20
Кравчук предложил новую зону для Донбасса вместо боевой. И проговорился
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.