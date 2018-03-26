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Соцсети: Дело Скрипаля все более напоминает убийство эрцгерцога Фердинанда
26 марта 2018, 19:39 • 173 • Политика
Пользователи считают, что эскалация Западом напряженности в отношениях с Россией заставляет вспомнить убийство в Сараеве, положившее начало Первой мировой войне.
Бездоказательные обвинения Запада в адрес России в отравлении экс-полковника ГРУ в свете высылки российских дипломатов начинают походить на подготовку к полномасштабной войне. Об этом пишут многие пользователи российского сегмента соцсетей в своих акаунтах.
Инцидент со Скрипалем и его дочерью, до сих пор не получивший никакой доказательной базы, кроме голословных обвинений британских политиков, стал для Европы и США поводом для безоглядной эскалации напряженности отношений с Россией, отмечают они.
В связи с этим знакомые с историей все чаще невольно вспоминают события 28 июня 1914 года, когда в Сараеве был убит австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд. Это событие стало первым поводом в цепочке политических процессов, которые привели Европу к войне, за свои масштабы названной Первой мировой.
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