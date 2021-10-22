Соцсеть Трампа взломали ещё до запуска: Журналисты США похвастали скриншотами

Дональд Трамп объявил о запуске собственной социальной сети. Её взломали ещё до официального запуска. Журналисты выложили скриншоты.

Новую социальную сеть Дональда Трампа взломали ещё до её официального запуска. Это произошло спустя всего несколько часов после начала бета-тестирования соцсети, сообщают американские СМИ.

Речь идёт о TRUTH Social - обещанной Трампом альтернативе американским соцсетям, которые занимаются политической цензурой и затыкают рот всем несогласным. В январе 2021 года Facebook, Twitter и другие соцсети дошли до того, что единовременно забанили Трампа на своих платформах, когда он был ещё президентом США.

Сообщается, что был взломан публичный URL-адрес сайта TRUTH Social. Этим воспользовались американские журналисты, создав фейковые аккаунты Дональда Трампа и его бывшего вице-президента Майка Пенса.

Репортёр издания Daily Dot опубликовал в Twitter скриншот взломанной соцсети и созданный им поддельный профиль Трампа. Спустя некоторое время после взлома сайт соцсети был отключён.