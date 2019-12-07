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Социология: молдавское общество остаётся разделённым

07 декабря 2019, 02:54  •  53 • Украина
Почти поровну разделились голоса за интеграцию Молдовы в ЕС (39,7%) и в ЕАЭС (36,3%)
В Молдавии провели опрос в 78 населённых пунктах страны, который вновь показал немного не те результаты, которые хотели бы видеть «западные партнёры» Молдовы, особенно в соседней Румынии.
Ведь буквально на днях посол Румынии в Молдове Даниэль Ионицэ красиво рассказывал, что у Молдавии и Румынии общие язык, культура, история и традиции. А данные опроса говорят о том, что молдаване так не считают – 64,2% опрошенных заявили, что государственный язык в стране – молдавский и должен таким и оставаться в будущем. Что соответствует и конституции страны. Однако всевозможные «унионисты», «реформаторы» и «евроинтеграторы» пытаются исправить это, на их взгляд, досадное недоразумение, доказывая, что молдаване говорят на румынском языке. Следовательно, они вовсе не молдаване, а настоящие румыны, а отсюда уже и до «унири» (объединения с Румынией) недалеко. Кое-что им удалось – так, в соответствии с «Декларацией о независимости Республики Молдова», официальным языком сегодня называется румынский язык на основе латиницы. Однако «несознательные» граждане Молдовы не хотят признавать усилия «евроинтеграторов» и по-прежнему называют свой язык молдавским. Впрочем, нельзя не признать, что за последние десять лет количество таких «несознательных» уменьшилось.
Почти 35% (34,9) респондентов считают, что государственный язык должен называться румынским, остальные – не определились.
На вопрос, если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум по вопросу объединения Молдовы и Румынии, 56,7% опрошенных ответили, что проголосовали бы «против», за объединение высказались 29,3% респондентов, 5,9% заявили, что не пошли бы на референдум, остальные – не определились.
Приблизительно так же распределились голоса и в вопросе присоединения Молдавии к НАТО: 57% опрошенных категорически против такого сценария развития событий, хотели бы видеть свою страну среди членов альянса всего 26,9% опрошенных.
Почти поровну разделились голоса за интеграцию Молдовы в ЕС (39,7%) и в ЕАЭС (36,3%).
«Ещё 12,6% проголосовали бы против вхождения в оба союза. В то же время 36% респондентов считают, что нужно развивать отношения с Западом и Европой; 34% – с Россией, а 30% – и с теми и с другими одновременно»,
– рассказал председатель FOP Андрей Лукьян, представляя на брифинге 5 декабря данные социологического исследования «Постэлекторальные предпочтения граждан», проведённого Фондом общественного мнения (FOP) в партнёрстве с порталом Politics.md.
Лукьян отметил, что, «отвечая на вопрос об обеспечении национальной безопасности, 35,6% респондентов сказали, что национальная безопасность Молдавии зависит в первую очередь от отношений с Россией; одновременно от России, США и Евросоюза – 31,5%; в первую очередь от ЕС – 29,8%».
Среди политиков на первом месте по доверию граждан Молдовы стоит президент страны Игорь Додон – ему доверяет 51% опрошенных, на втором месте – Майя Санду, на третьем – Ион Чебан.
Из политических сил на первом месте по доверию находится ПСРМ, за эту партию готовы отдать свои голоса 48% респондентов.
30% опрошенных готовы проголосовать за партию PAS, тогда как за вторую часть блока ACUM – платформу DA – всего 6,4% опрошенных. На третьем месте оказалась ДПМ, набрав всего 7% голосов.
По мнению Андрея Лукьяна, можно делать вывод о том, что в будущий парламент могут пройти только три партии, впрочем, он не исключил возможности попасть в парламент и партии «Платформа DA» при благоприятных условиях.
Опрос проводился с 23 по 30 ноября, в нём принял участие 1201 респондент.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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