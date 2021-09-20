Социологи рассказали о лидирующих позициях "Единой России" во всех опросах

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Многие граждане определились, за кого будут голосовать, еще в середине лета

"Единая Россия" была лидером электоральных предпочтений начиная с июля. Об этом сообщила директор исследовательских проектов Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Наталья Евсеева в понедельник, 20 сентября.

По ее словам, ИНСОМАР все лето проводил опросы, наблюдая за изменением политических симпатий избирателей. Исследования показали, что многие граждане определились, за кого будут голосовать, за несколько месяцев до выборов.

"Было видно, что лидером является "Единая Россия",

– подтвердила Евсеева, отметив, что по мере приближения даты Единого дня голосования отрыв "Единой России" от других политических сил становился все более заметным, передает АГН "Москва".

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. По предварительным данным, явка составила 51,68%. В нижнюю палату парламента прошли пять партий, в том числе "новичок" – "Новые люди". "Единая России" получила чуть менее 50% голосов.